Luis Suárez sigue entonado en Portugal: nuevo gol que ratifica su buen momento

Con cinco goles en curso, Luis Javier Suárez destaca en el Sporting tras empatar contra el Famalicao en la sexta jornada.

Luis Suárez anota ante Famalicao | Reuters

Luis Javier Suárez continúa en racha goleadora tras la vuelta a la actividad en el fútbol portugués, pues el delantero colombiano volvió a anotar en el más reciente partido del Sporting por la fecha 6 de la Primeira Liga. Aunque su equipo no ganó, el ‘Cafetero’ sigue demostrando su relevancia en el plantel.

Recordemos que el atacante fue el máximo artillero de la pasada edición y eso hizo que estuviera en la carpeta de varios clubes. Sin embargo, ninguna conversación prosperó y sigue destacándose en la institución portuguesa. En esta ocasión fue el encargado de abrir el marcado ante Famalicao.

Al 81′, desde el punto penal, Suárez puso el primero de ese cotejo. Un remate cruzado con potencia venció la humanidad del arquero rival, que alcanzó a rozar la esférica. El tema es que el disparo fue con tanta fuerza que no pudo contenerlo, a pesar que se tiró al mismo lado.

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Más allá del aporte del colombiano, Sporting no pudo mantener la ventaja y eso que tenía un hombre de más por la expulsión de Roméo Beney al 87′. Goncalo Ignacio fue el encargado de poner la paridad definitiva al 90+1′, rescatando un punto para Famalicao que estaba en condición de local.

Un gran registro de Luis Suárez

En lo que va del campeonato, el delantero de la Selección Colombia lleva cinco goles. En general, contando uno que hizo en la Champions League, suma seis. Sin duda es un gran arranque en lo personal y que lo tiene peleando desde temprano el primer lugar de la tabla de goleadores.

Otro dato que acompaña este buen arranque de Suárez es que en los siete partidos que lleva jugados en la temporada, tiene siete contribuciones de gol porque también suma una asistencia. Veremos si logra trasladar ese nivel a la ‘Tricolor’, pues estamos cerca de una nueva jornada de amistosos.

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