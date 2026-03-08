Rating Colombia del 7 de marzo de 2026, según CNC: Caracol TV mantiene la cima a favor

Consulte cuáles fueron los espacios más vistos de la televisión colombiana, según CNC, este sábado 7 de marzo de 2026.

Capítulo de ‘Sábados felices’. – @SabadosFelices.

De nuevo Caracol marca la parada en la televisión colombiana. Es casi que de trámite la superioridad que muestra la parrilla televisiva en comparación con su directo rival, RCN, cuyo programa más exitoso quedó en la séptima casilla. A través de Claro Sports, consulte cómo quedó el rating de este sábado.

Rating en Colombia del 7 de marzo de 2026, según CNC

Así quedó el escalafón:

Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 5.38% Sábados Felices (parte 1) – Caracol TV – 4.42% Noticias Caracol de las 12:30 m. – 3.63% Colombia Decide (Noticias Caracol) – 3.36% Partido de Colombia en el She Believes Cup – Caracol TV – 3.30% Sábados Felices (parte 2) – 3.21% La Casa de los Famosos – RCN TV – 2.92% Se Dice de Mí – Caracol TV – 2.40% Noticias RCN de las 7:00 p.m. – 1.77% Caso Cerrado (parte 2) – RCN TV – 1.38%

Agenda futbolera para hoy, domingo 8 de marzo de 2026

Los partidos a seguir para este domingo:

2:45 p.m. | Milan vs Inter | Serie A.

2:45 p.m. | Lyon vs París FC | Ligue 1.

3:00 p.m. | Valencia vs Alavés | LaLiga.

4:00 p.m. | Cruzeiro vs Atlético Mineiro | Campeonato Mineiro.

4:00 p.m. | Inter de Porto Alegre vs Gremio | Campeonato Gaucho.

6:30 p.m. | Novorizontino vs Palmeiras | Campeonato Paulista.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Normalmente, el Centro Nacional de Consultorías mide los índices de audiencia a través de porcentajes. Se toman los datos de millones de decodificadores en todo el territorio nacional. Si usted llega a cambiar de canal, le da más puntaje al último programa visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos días

