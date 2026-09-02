¡De Aubameyang a Casadó! El Deportivo y sus fichajes, con los que quiere soñar con un nuevo ‘Súper Depor’

La escuadra recién ascendida a la Primera División de España, y que dio de qué hablar en los 90′ e inicios de los 2000 sorprende con fichajes de primera línea, en busca de mantener la categoría…y algo más

Gran mercado de fichajes del conjunto de La Coruña | Imago7/Reuters

El Deportivo La Coruña volvió a colocar su nombre entre los protagonistas del mercado de fichajes con una serie de incorporaciones que remiten a una época en la que el club gallego compitió frente a los grandes de España. Para el regreso a Primera División, el conjunto blanquiazul sumó nombres como Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traoré, José María Giménez, Marc Casadó, Angeliño y Lorenzo Amatucci, además de reforzar otras zonas de su plantilla.

La apuesta del Deportivo recuerda al equipo que comenzó a competir con los clubes de mayor peso en España durante la década de los noventa. Aquel proyecto, encabezado por Arsenio Iglesias, tuvo entre sus figuras a Fran, Bebeto, Mauro Silva, Djukic, Donato, Voro y Paco Liaño, y alcanzó dos subcampeonatos de Liga antes de conquistar la Copa del Rey en 1995.

El nuevo Deportivo tiene en Aubameyang una de sus principales referencias para el ataque. El delantero gabonés, de 37 años, cuenta con una trayectoria que incluye pasos por clubes como Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona y Chelsea. Su llegada también establece un vínculo con la fórmula que utilizó el club en los años del ‘Super Depor’, cuando Bebeto compartió el frente ofensivo con Claudio Barragán.

Aubameyang no será el único futbolista con experiencia en el máximo nivel europeo. Adama Traoré, de 30 años, llega procedente del West Ham después de su paso por Barcelona, Wolverhampton, Fulham y Middlesbrough. El extremo español se suma a un ataque en el que también aparece Nsongo Bil, delantero de 22 años que la temporada pasada tuvo participación en el ascenso del Deportivo.

En el mediocampo, el Deportivo incorporó a Marc Casadó, quien llega cedido por el Barcelona. El futbolista español puede aportar una alternativa para la zona central y forma parte de una plantilla que también recibió a Lorenzo Amatucci, mediocampista italiano de 22 años que llega procedente de la Fiorentina por una transferencia de 2.5 millones de euros.

𝑼𝒏 𝒕𝒐𝒖𝒓 𝒑𝒐𝒍𝒐 𝒎𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒇𝒊𝒄𝒉𝒂𝒙𝒆𝒔 𝒅𝒐 𝑫𝒆́𝒑𝒐𝒓 🖼️✍️ pic.twitter.com/cmRrVfbgWO — RC Deportivo (@RCDeportivo) September 1, 2026

La defensa también recibió nombres que conocen otras competiciones europeas. José María Giménez, central uruguayo de 31 años, llegó cedido por el Atlético de Madrid, mientras Angeliño, lateral izquierdo de 29 años, se incorporó procedente de la Roma también a préstamo. Los dos movimientos agregan experiencia en una zona que tendrá que responder al regreso del Deportivo a Primera División.

Las altas del conjunto de La Coruña representa una mezcla entre futbolistas que llegan para aportar experiencia y jugadores que buscan consolidarse. Transferencias y cesiones de distintos perfiles, con el club construyendo una plantilla alrededor de jugadores que ya conocen la máxima categoría y otros que buscan establecerse en ella. La intención es competir en Primera después del ascenso conseguido la campaña anterior.

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El recuerdo del ‘Super Depor’ también lleva inevitablemente a la historia que comenzó con el regreso del equipo a Primera en 1991. Con Arsenio Iglesias, el Deportivo pasó a competir por títulos y terminó como subcampeón de Liga en 1993-94 y 1994-95, además de conquistar la Copa del Rey en 1995. Años después, bajo la dirección de Javier Irureta, llegó la Liga 1999-2000 y las participaciones en la Champions League, incluida la remontada 4-0 sobre el Milan en 2004. Ahora, tres décadas después, de la mano del técnico Antonio Hidalgo, el Deportivo vuelve a construir un proyecto que busca escribir un nuevo capítulo en Primera.

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