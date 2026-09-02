Fabián Bustos reacciona a su despido de Millonarios: “Nos sorprende muchísimo”

El técnico argentino fue cesado de su cargo por decisión de la dirigencia ‘Embajadora’ a un día del clásico ante Santa Fe.

Fabián Bustos, director técnico de Millonarios. – Vizzor Image.

Ardió el fútbol colombiano en el inicio de la semana. No terminaba la octava fecha en general y ya se confirmaron varias desvinculaciones de estrategas. Sobre la tarde de este martes, de repente, se conoció extraoficialmente que Fabián Bustos no seguía más de Millonarios. La noticia desató un revolcón entre los hinchas y la prensa.

Cayendo la noche, Millonarios dio el anuncio oficial del despido de Bustos. Toda esta explosión se dio, increíblemente, a un día del Clásico Capitalino frente a Independiente Santa Fe. De hecho el técnico argentino formaba parte de la concentración del plantel, hasta que una notificación cambió totalmente los planes.

Fabián Bustos, asombrado por su despido

La noticia tomó por sorpresa a todos, incluso al propio Bustos. El equipo había empatado a cero goles frente a Internacional de Bogotá el pasado domingo, y aunque el juego del equipo dejaba mucho por desear, tampoco se vislumbraba un despido hacia el técnico que armó la nómina y orquestó la pretemporada del ‘Embajador’. En diálogo con El Tiempo, Bustos dijo que no había renunciado al cargo.

“No, no renuncié. La junta nos comunicó que no seguíamos en el cargo, que no le gustaba la forma en que juega el equipo”, declaró de entrada. Vale aclarar que su contrato vencía en diciembre del presente año, apenas se terminara el torneo.

“Teníamos el 61% de los puntos y el 60% de todo el año desde que llegamos en 32 partidos. Son decisiones que uno las respeta, pero no las comparte, porque cuando te va mal, cuando no sacas resultados, es normal que a lo mejor vos tengas que salir de tu cargo. No en este caso, que estamos entre los primeros, en cuarto lugar, compitiendo bien, siendo el equipo al que menos goles le han hecho y sacando resultados”, complementó.

“En todas las ligas buscan entrenadores con más del 50-55% de los puntos y nosotros hemos sido bicampeones en Ecuador, anual dos veces, bicampeón en Perú. Hemos perdido finales también, pero tenemos claro cómo es esto y la verdad nos sorprendió muchísimo, pero es lo que hay que aceptar”, concluyó.

El balance de Fabián Bustos

Bustos deja su cargo después de dirigir 32 partidos en total. El recuento es de 16 victorias, 9 empates y 7 derrotas. Ha tenido golpes muy duros, como la eliminación en fase regular de Liga el semestre pasado, además de no clasificar a rondas avanzadas de Copa Sudamericana.

La sorpresa es que ficharon jugadores pedidos por él, así como Javier Burrai o Leonai Souza. Todo queda en puntos suspensivos para conocer el nuevo designado. Por ahora, Omar ‘El Cabezón’ Rodríguez tomará el rol en el banquillo de manera interina para el duelo capitalino de este miércoles frente a Santa Fe.

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