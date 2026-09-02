Los posibles candidatos a ser director técnico de Millonarios

Millonarios enfrentará este miércoles 2 de septiembre a Independiente Santa Fe en El Campín, en juego adelantado de Liga BetPlay.

Alberto Gamero, nuevo técnico del Deportivo Cali. | Vizzor Image

Después de todos los rumores que se empezaron a generar en las últimas horas, los cuales apuntaban a que Fabián Bustos salía de la dirección técnica, el propio club confirmó que el estratega argentino no va más en la escuadra ‘Albiazul’, peor aún a 24 horas de la disputa de un nuevo clásico capitalino ante Independiente Santa Fe.

El cuadro ‘Embajador’ marcha cuarto en la actual Liga BetPlay 2026-II, con 11 puntos en 6 presentaciones. En parte eso es lo más sorprendente de la decisión de los directivos ‘albiazules’, ya que el equipo hasta ahora está comenzando un nuevo campeonato y mucho más ante uno de los partidos más importante del fixture.

Como sucedió con la llegada de Sebastián Viera en Junior, tras la salida de Alfredo Arias, en Millonarios no ‘duermen en los laureles’ y de manera inmediata comienzan a sonar varios técnicos que se harían cargo del club para lo que resta del año, en el que tienen Liga BetPlay 2026-II y la Copa BetPlay 2026.

Alberto Gamero:

Sin lugar a dudas el primero que empezó a ‘picar en punta’ para reemplazar al argentino, es Alberto Miguel Gamero Murillo, el timonel colombiano, exjugador, extécnico y hombre de la casa es uno de los apuntados para vivir su segundo capítulo en el banquillo ‘albiazul’, después de haber estado desde enero del 2020 hasta diciembre del 2024.

Inclusive, en medio de uno de los programas deportivos de la tarde en la televisión colombiana, periodistas de la talla de Melissa Martínez aseguraron que Gamero tenía todo listo para llegar al Junior de Barranquilla, sin embargo el samario habría rechazado la oferta y los demás panelistas apuntaron que pudo ser para volver a tomar las riendas del ‘Embajador’.

Con 273 partidos, 127 ganados, 75 empates y 71 derrotas, 386 goles a favor y 275 en contra, además de 456 puntos Alberto Gamero podría tener su segundo paso por Millonarios. Inclusive, no sería descabellado, ya que Enrique Camacho, presidente de la institución, ha asegurado en varias oportunidades que es un hombre de confianza.

Alfredo Arias

Increíblemente después de haber sido bicampeón con Junior, el uruguayo salió de la dirección técnica del ‘Tiburón’ recientemente y no le permitieron dirigir el próximo año la Copa Libertadores desde la fase de grupos. El estratega de 67 años tiene basta experiencia en el fútbol colombiano con varios equipos y cuenta en su palmarés con 2 títulos de Liga y 2 subcampeonatos.

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