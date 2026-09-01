¡Se queda! Obed Vargas no saldrá del Atlético de Madrid

El mexicano había sido relacionado con el Sevilla y quedó fuera de algunas convocatorias, pero finalmente permanecerá bajo las órdenes de Diego Simeone

El mexicano buscará un lugar en el once de Simeone | Reuters

El Atlético de Madrid tomó una decisión sobre el futuro de Obed Vargas y, a diferencia de otros jugadores que saldrán cedidos, el mediocampista mexicano continuará dentro de la plantilla para la temporada 2026-27. El club rojiblanco descartó finalmente una cesión, por lo que el futbolista seguirá bajo las órdenes de Diego Simeone.

La determinación representa un cambio respecto al escenario que se había planteado durante las últimas semanas. Vargas no había sido incluido en las convocatorias para los partidos contra Málaga y Villarreal. Su situación llevó a relacionarlo con una posible salida del conjunto madrileño.

Mientras tanto, el Atlético concretó otras operaciones en el cierre del mercado. José María Giménez fue cedido al Deportivo de La Coruña, Thomas Lemar continuará su carrera en el Elche y Carlos Martín llegará al Almería, movimientos que contrastan con la decisión tomada con Vargas, quien permanecerá en el equipo.

Uno de los clubes que apareció como posible destino del mexicano fue el Sevilla. Durante los últimos días, el conjunto andaluz fue señalado como una alternativa para Vargas ante la posibilidad de que el Atlético optara por una cesión que le permitiera sumar minutos en LaLiga.

El panorama cambió en las últimas horas y el Atlético decidió mantener al mediocampista dentro de su estructura. Vargas llegó procedente del Seattle Sounders durante la campaña anterior y tuvo participación durante la pretemporada, pero su presencia en las primeras jornadas de LaLiga había sido limitada.

Ahora, el futbolista tendrá que competir por un lugar en el equipo de Simeone. La permanencia le permitirá continuar su proceso dentro del Atlético sin salir a préstamo y buscar una oportunidad en una plantilla que también incorporó al delantero canadiense Jonathan David para esta temporada.

El calendario también le presenta partidos en los que podría buscar minutos. El Atlético tendrá como próximos compromisos en LaLiga una visita al Athletic Club, un encuentro ante la Real Sociedad y posteriormente el duelo como local frente a Osasuna. La participación de Vargas dependerá de las decisiones del cuerpo técnico.

MÁS INFORMACIÓN: Se cae el fichaje de Erik Lira por el Monaco

Así, lo que parecía encaminado hacia una salida terminó con otro desenlace para Obed Vargas. El mexicano permanecerá en el Atlético de Madrid y tendrá que aprovechar las oportunidades que pueda recibir para demostrar que puede ocupar un sitio dentro del proyecto de Simeone durante la temporada 2026-27.

TE PUEDE INTERESAR: