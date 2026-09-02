¿Nuevo refuerzo? Guillermo Almada acepta interés por Carlos Álvarez

Guillermo Almada destacó las condiciones de Carlos Álvarez y señaló que su llegada ayudaría a elevar la competencia interna en América

Guillermo Almada se refirió a Carlos Álvarez durante la conferencia previa a la semifinal de Leagues Cup ante Monterrey y reconoció que el futbolista español está entre las opciones que América contempla para completar su plantilla.

El entrenador explicó que conoce al mediapunta por su etapa en el fútbol español y señaló que el club busca aumentar la competencia interna con la llegada de nuevos elementos.

“Hemos dicho, estamos intentando completar la plantilla para que la competencia interna sea más fuerte y es un futbolista con muy buenas condiciones que conocemos de nuestro pasaje en el fútbol español”, comentó Almada.

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Sin embargo, el técnico evitó dar por cerrada la operación y aclaró que, hasta el momento, la llegada del jugador todavía no está confirmada.“Es una posibilidad que todavía no está concreta, así que veremos qué sucede en el futuro”, agregó.

Las declaraciones aparecen mientras la negociación entre América y Levante avanza. De acuerdo con información de Luis Sancho, de Diario AS, confirmada por Claro Sports, el conjunto español habría acordado la venta de Carlos Álvarez por 5.5 millones de euros más variables. El futbolista firmaría un contrato por tres temporadas con América en caso de que la operación se complete.

En un inicio existían dudas sobre la decisión del jugador de continuar su carrera en México, pero en las últimas horas habría aceptado avanzar con la propuesta. Esto permitiría que ambas instituciones continúen con los pasos necesarios para concretar el traspaso.

El acuerdo entre clubes estaría encaminado y Álvarez podría viajar en las próximas horas para completar el proceso correspondiente antes de incorporarse al equipo.

Por ahora, Almada mantiene cautela y evita confirmar el fichaje, aunque sus palabras dejan claro que el futbolista forma parte de las opciones que América analiza para reforzar su plantilla.

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