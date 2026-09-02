Almada reconoce el peso de la salida de Cáceres del América: “Seguramente sí vamos a buscar algún reemplazo”

América analiza sumar refuerzos tras la salida de Sebastián Cáceres y Guillermo Almada confirmó que buscarán competencia en la defensa

Guillermo Almada habla de la salida de Cáceres | Imago 7

América llegará a la semifinal de la Leagues Cup ante Monterrey con una baja en defensa. Guillermo Almada confirmó la salida de Sebastián Cáceres a Celta de Vigo y explicó que el movimiento respondió al deseo del jugador de continuar su carrera en Europa.

El técnico señaló que la directiva buscó retener al uruguayo, pero finalmente aceptó la operación ante la insistencia del futbolista. “Era un jugador importante que le ha dado mucho a la institución y era una pieza clave en nuestro andamiaje. Él insistió mucho en la salida y el club optó por tomar la oferta y cumplir un poco el deseo del futbolista de dar ese paso a Europa”, explicó Almada.

A pesar de la baja, el entrenador aseguró que América cuenta con opciones para cubrir la posición y mencionó a Ramón Juárez, Miguel Vázquez y Lara entre las alternativas. “Tenemos muchísima confianza en el reemplazo que podamos optar por el día de mañana”, agregó.

Almada también confirmó que América buscará otro defensa en el mercado, aunque aclaró que la posición está cubierta por ahora. “Seguramente sí vamos a buscar algún reemplazo que nos dé un salto de calidad en el equipo. Tenemos bien cubierta la posición, pero la competencia interna es importante”, señaló.

Almada anticipa un partido de exigencia ante Monterrey

Sobre la semifinal, Almada aseguró que América llega con confianza y con la intención de conseguir el boleto a la final. “El equipo llega bien, con mucha confianza, sabiendo que tenemos un examen importante. Es un rival que nos va a exigir al máximo”, comentó.

El técnico insistió en que el grupo está preparado para responder pese a los cambios recientes en la plantilla y destacó el trabajo realizado durante los últimos días.

Raphael Veiga respalda a Cáceres y apunta a la final

Raphael Veiga también habló sobre la salida de Cáceres y reconoció que el defensa buscaba una oportunidad en Europa. “Estoy feliz por él. Creo que es una cosa que buscaba en su vida. Vamos a extrañarlo porque es un jugador muy bueno. Era un sueño para él”, expresó.

Sobre Monterrey, el brasileño señaló que América cuenta con los argumentos para avanzar. “Jugar contra Monterrey es enfrentar a un buen equipo, pero creo que tenemos todas las condiciones de ganar y pasar a la final”, dijo.

Veiga también explicó que la pretemporada y el trabajo con Almada han influido en su rendimiento durante las últimas semanas, además de ayudarlo a adaptarse al fútbol mexicano y a las exigencias del cuerpo técnico. América enfrentará a Monterrey este miércoles por un lugar en la final de la Leagues Cup, mientras Almada define quién ocupará el sitio dejado por Cáceres en la defensa.

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