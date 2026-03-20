Barcelona vs Rayo Vallecano en vivo: horario y dónde ver la jornada 29 de LaLiga 2026

El conjunto culé llega a este duelo tras una exquisita goleada al Newcastle en la Champions League y buscará seguir aumentando su ventaja en la cima del torneo

El Barcelona se enfrentará al Rayo Vallecano este domingo 22 de marzo de 2026, donde buscará una nueva victoria y reafirmar su gran momento, en un partido correspondiente a la jornada 29 de LaLiga. El encuentro se jugará en el Camp Nou a las 7:00 horas, tiempo del centro de México y será transmitido a través de Sky Sports y podrá seguirse al detalle en el minuto a minuto de Claro Sports.

El conjunto culé llega a este duelo con una moral alta tras su imponente victoria 7-2 ante el Newcastle en la vuelta de los octavos de final de la Champions League, avanzando a los cuartos de final con un global de 8-3. Además, en la jornada 28 de LaLiga, el equipo de Hansi Flick goleó 5-2 al Sevilla, reafirmando su posición como líder de la liga con 70 puntos. Destacan jugadores como Raphinha, quien atraviesa un gran momento, y la sólida defensa del Barcelona, que sigue siendo la mejor de LaLiga.

Por su parte, el Rayo Vallecano llega con un rendimiento mixto, tras caer por la mínima ante Samsunspor en la Conference League, aunque logró avanzar a los cuartos de final con un global de 3-2. En LaLiga, el equipo de Iñigo Pérez empató 1-1 ante el Levante, lo que lo mantiene en la 13ª posición con 32 puntos. Aunque el Rayo ha tenido altibajos, su competitividad sigue siendo destacable, y buscará sorprender en el Camp Nou.

Horario y dónde ver Barcelona vs Rayo Vallecano el partido de la jornada 29 de LaLiga 2026

El partido entre Barcelona y Rayo Vallecano se jugará el domingo 22 de marzo de 2026, a las 7:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible a través de Sky Sports en televisión, y también se podrá seguir en minuto a minuto de Claro Sports para quienes prefieran estar al tanto de todos los detalles del encuentro en tiempo real.

Alineaciones probables del Barcelona vs Rayo Vallecano

Hansi Flick, el técnico del Barcelona, podría hacer algunas modificaciones a su once titular, especialmente debido a las lesiones de Joan García y Eric García sufridas durante el partido contra el Newcastle, mientras que el Rayo Vallecano de Iñigo Pérez tiene un equipo competitivo a pesar de las dificultades:

Barcelona | Wojciech Szczesny, Ronald Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo, Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha y Robert Lewandowski.

Raya Vallecano | Augusto Batalla, Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Josep Chavarría, Isi Palazón, Pathe Ismael Ciss, Unai López, Jorge de Frutos, Alemao y Álvaro García.

Antecedentes y últimos resultados del Barcelona vs Rayo Vallecano en LaLiga

En los últimos enfrentamientos de Barcelona y Rayo Vallecano en LaLiga, el equipo azulgrana ha tenido un dominio claro, aunque el Rayo ha logrado dar la sorpresa en algunas ocasiones. La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 25 de noviembre de 2023, en un empate 1-1 en el Estadio de Vallecas, lo que dejó a Barcelona con solo un punto en esa jornada.

El último triunfo de Barcelona sobre el Rayo Vallecano se dio el 19 de mayo de 2024, cuando el equipo catalán se impuso 3-0 en el Camp Nou. A pesar de las victorias históricas, el Rayo Vallecano ha demostrado ser un equipo difícil de vencer, como lo hizo en el empate 1-1 en el Apertura 2025. Sin embargo, Barcelona ha dominado en la mayoría de los enfrentamientos recientes, como lo refleja su victoria 2-1 en agosto de 2024 y su reciente victoria en febrero de 2025, donde se impuso 1-0.

Rayo Vallecano 1-1Barcelona

Barcelona 1-0 Rayo Vallecano

Rayo Vallecano 1-2 Barcelona2

Barcelona 3-0 Rayo Vallecano

Rayo Vallecano 1-1 Barcelona

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Barcelona vs Rayo Vallecano y cuánto paga?

Para este partido de LaLiga, Barcelona parte como el gran favorito para llevarse la victoria en casa. Según las casas de apuestas de caliente.mx, los momios son los siguientes:

Barcelona -417

-417 Empate +560

+560 Rayo Vallecano +245

Las cuotas reflejan la superioridad histórica de Barcelona, quien con 70 puntos lidera LaLiga, mientras que el Rayo Vallecano, con 32 puntos, se encuentra en una posición más difícil. Sin embargo, como se ha visto en enfrentamientos anteriores, el Rayo siempre puede sorprender y dar batalla, lo que hace que este partido sea interesante para los apostadores.

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