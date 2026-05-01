Espanyol vs Real Madrid en vivo: horario y dónde ver la jornada 34 de LaLiga 2026

El Real Madrid se encuentra a 11 puntos del Barcelona y el encuentro ante el Espanyol en el RCDE Stadium será fundamental para buscar el milagro

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El Espanyol recibirá al Real Madrid en el RCDE Stadium este domingo 3 de mayo, en el marco de la jornada 34 de LaLiga. El encuentro se presenta como uno de los más determinantes para el conjunto merengue, que encara una de sus últimas oportunidades para evitar un cierre de temporada adverso.

El equipo blanco no solo necesita sumar los tres puntos, sino que también depende de una derrota del FC Barcelona ante el Osasuna para mantener vivas sus aspiraciones. Con una desventaja de 11 puntos en la clasificación, el margen de error es inexistente y cualquier resultado distinto a ese escenario complicaría de forma definitiva la posibilidad de una remontada ante el conjunto azulgrana.

Horario y dónde ver Espanyol vs Real Madrid el partido de la jornada 34 de LaLiga 2026

Recuerda que en Claro Sports puedes seguir nuestro clásico minuto a minuto con la información más destacada del encuentro entre el Espanyol y el Real Madrid, uno de los duelos más atractivos de la jornada 34 en la Liga de España, ya que podría confirmarse una temporada decepcionante para el conjunto merengue, que necesita prácticamente un milagro para mantener vivas sus aspiraciones.

México (CDMX): 13:00 horas | Sky Sports

13:00 horas | Sky Sports Centroamérica : 13:00 horas | Sky Sports

: 13:00 horas | Sky Sports Estados Unidos: 15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT) | ESPN

15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT) | ESPN Argentina : 16:00 horas | DirecTV Sports

: 16:00 horas | DirecTV Sports Colombia: 14:00 horas | DirecTV Sports

Alineaciones probables del Espanyol vs Real Madrid

El planteamiento de Manolo González con un 4-4-2 apunta a un bloque compacto y solidario, donde la clave estará en la disciplina sin balón. Ante la capacidad ofensiva del Real Madrid, sus dos delanteros asumirán funciones de presión y repliegue, con la tarea de cerrar líneas de pase y limitar la salida limpia del rival. Este ajuste reduce espacios entre líneas y obliga al conjunto blanco a jugar por fuera, con mayor dependencia de centros laterales.

Por su parte, Álvaro Arbeloa ha optado por un 4-2-3-1 que ofrece mayor equilibrio entre control y profundidad. El doble pivote asegura la base de la jugada y protege las transiciones, mientras que la línea de tres mediapuntas aporta movilidad y creatividad en zonas interiores. A diferencia del 4-3-3 tradicional, esta estructura facilita superioridades en el mediocampo ofensivo y puede resultar clave para desordenar el bloque defensivo del Espanyol.

Espanyol : Marko Dmitrović, Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero, Cyril Ngonge, Edu Expósito, Urko González, Pere Milla, Kike García y Ramón Terrats.

: Marko Dmitrović, Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero, Cyril Ngonge, Edu Expósito, Urko González, Pere Milla, Kike García y Ramón Terrats. Real Madrid: Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Ferland Mendy, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Brahim Díaz, Jude Bellingham, Vinicius y Gonzalo García.

Antecedentes y últimos resultados del Espanyol vs Real Madrid en LaLiga

En la última década, el dominio de Real Madrid sobre Espanyol resulta claro y constante. El conjunto merengue acumula la gran mayoría de victorias (12 de 15 partidos), mientras que el equipo de los Periquitos sólo registra tres triunfos y no aparecen empates. La tendencia muestra enfrentamientos con resultados definidos y una brecha competitiva marcada a favor del equipo blanco.

En los datos destacados, el conjunto blanco impone también su capacidad ofensiva con marcadores amplios como 4-0, 4-1 o 3-1, lo que refleja superioridad en ataque. Por el contrario, las pocas victorias del Espanyol llegan por márgenes mínimos, como 1-0 o 2-1, lo que evidencia la necesidad de partidos muy cerrados para imponerse. En conjunto, la serie reciente confirma una ventaja sostenida del equipo blanco tanto en resultados como en producción goleadora.

Primera División 2025/2026 | Real Madrid 2-0 Espanyol | 20.09.2025

Primera División 2024/2025 | Espanyol 1-0 Real Madrid | 01.02.2025

Primera División 2024/2025 | Real Madrid 4-1 Espanyol | 21.09.2024

Primera División 2022/2023 | Real Madrid 3-1 Espanyol | 11.03.2023

Primera División 2022/2023 | Espanyol 1-3 Real Madrid | 28.08.2022

Primera División 2021/2022 | Real Madrid 4-0 Espanyol | 30.04.2022

Primera División 2021/2022 | Espanyol 2-1 Real Madrid | 03.10.2021

Primera División 2019/2020 | Espanyol 0-1 Real Madrid | 28.06.2020

Primera División 2019/2020 | Real Madrid 2-0 Espanyol | 07.12.2019

Primera División 2018/2019 | Espanyol 2-4 Real Madrid | 27.01.2019

Primera División 2018/2019 | Real Madrid 1-0 Espanyol | 22.09.2018

Primera División 2017/2018 | Espanyol 1-0 Real Madrid | 27.02.2018

Primera División 2017/2018 | Real Madrid 2-0 Espanyol | 01.10.2017

Primera División 2016/2017 | Real Madrid 2-0 Espanyol | 18.02.2017

Primera División 2016/2017 | Espanyol 0-2 Real Madrid | 18.09.2016

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Espanyol vs Real Madrid y cuánto paga?

De acuerdo con información de Caliente MX, el panorama de cuotas para este encuentro favorece al Real Madrid, cuyo triunfo se cotiza en -137, reflejando su condición de favorito. Por su parte, una victoria del Espanyol ofrece un pago de +335, lo que indica un escenario menos probable según las apuestas, mientras que el empate se sitúa en +295, posicionándose como una opción intermedia en términos de probabilidad implícita.

En lo que respecta al mercado de goles, las proyecciones apuntan a un partido con tendencia ofensiva. La opción de más de 2.5 goles presenta un momio de -182, lo que sugiere una expectativa alta de anotaciones, mientras que el pronóstico de menos de 2.5 goles se ubica en +140, indicando una menor probabilidad de un encuentro con marcador reducido.

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