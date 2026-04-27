¿Mbappé le dice adiós a la temporada? Real Madrid revela el alcance de su lesión

El Real Madrid emitió un comunicado de prensa para confirmar la lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda de Kylian Mbappé

Mbappé sufre lesión a días del Mundial 2026 | Reuters

El Real Madrid confirmó este lunes 27 de abril, a través de un comunicado oficial, la lesión de Kylian Mbappé en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. La noticia irrumpe en un momento especialmente delicado, a pocos días del Mundial 2026, y deja en el aire la incógnita más relevante: el tiempo de recuperación del delantero francés, un dato que el club decidió no precisar en su reporte médico.

El conjunto merengue atraviesa un tramo complicado de la temporada. El empate 1-1 frente al Real Betis en el Estadio La Cartuja abrió la puerta para que el FC Barcelona tome ventaja en la lucha por LaLiga. Como si el golpe deportivo no fuera suficiente, la lesión de su principal referente ofensivo terminó por agravar el panorama en Valdebebas.

Durante todo el fin de semana, el cuerpo médico del club sometió a Kylian Mbappé a diversas pruebas para determinar el alcance exacto del problema. Aunque en un principio existía preocupación por una dolencia de mayor gravedad, el diagnóstico final deja un margen de incertidumbre amplio: el atacante podría estar fuera desde algunas semanas hasta perderse el resto de la temporada. Un escenario que enciende las alarmas no solo en Madrid, sino también en la antesala de la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución”, señala el escueto comunicado de prensa del equipo de la capital española.

De acuerdo con Mundo Deportivo, dentro del entorno de Real Madrid conviven versiones opuestas sobre el regreso de Kylian Mbappé a las canchas. La más radical plantea un escenario de baja prolongada, incluso hasta el final de la temporada, con el objetivo de priorizar su recuperación y llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026. En ese contexto, el club asumiría el cierre del curso sin su principal referente ofensivo, una decisión que evidenciaría la dimensión de la lesión y la apuesta a largo plazo.

En contraste, una postura más conservadora abre la puerta a un regreso anticipado, con la mira puesta en El Clásico del próximo 10 de mayo frente al FC Barcelona. Sin embargo, más allá de las diferencias, hay un punto en común: el atacante francés no estaría disponible para la jornada 34 ante el RCD Espanyol. Un partido que llega en un momento crítico, ya que, salvo un giro inesperado, el conjunto merengue se perfila para despedirse prácticamente de la pelea por LaLiga.

Reportes de medios locales señalan que el Real Madrid sometió a Kylian Mbappé a una ecografía el pasado sábado 25 de abril, estudio en el que se descartó una lesión de gravedad. La evaluación médica se complementó este lunes 27 con una resonancia magnética que confirmó el primer diagnóstico y arrojó un panorama más alentador, al determinar que la dolencia del delantero francés es más leve de lo que se temía en un inicio.

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