Mourinho corta de tajo los rumores con el Real Madrid: “Nadie ha hablado conmigo”

El técnico portugués del Benfica respondió a las versiones que lo colocan como opción para dirigir al club merengue en la temporada 2026-27

El entrenador luso aclara su futuro | Reuters

José Mourinho fue contundente ante los rumores que lo vinculan con un posible regreso al Real Madrid. En conferencia de prensa previa al partido entre Benfica y Famalicao, el entrenador portugués aseguró que no ha recibido ninguna llamada del club merengue y dejó claro que su presente sigue ligado al equipo portugués.

El nombre de Mourinho volvió a aparecer en el entorno del Real Madrid como una posible opción para la temporada 2026-27, pero el técnico evitó alimentar las especulaciones. Fiel a su estilo, respondió de manera directa cuando fue cuestionado sobre si existió algún contacto con la directiva madridista.

“No, nadie del Real Madrid ha hablado conmigo, eso te lo puedo garantizar. Llevo demasiados años en el fútbol, igual que tú en el periodismo, y ya estamos acostumbrados a estas cosas, pero nada del Real Madrid”, señaló Mourinho ante los medios.

La frase del técnico portugués marca una distancia clara respecto a las versiones que lo colocan nuevamente en la órbita del club blanco, equipo al que ya dirigió en una etapa marcada por alta exposición mediática. Mourinho reconoció que este tipo de rumores forman parte del fútbol, pero insistió en que, al menos por ahora, no hay nada concreto con el Real Madrid.

El entrenador también fue cuestionado sobre su situación contractual con Benfica y sobre la posibilidad de renovar con el club portugués. Aunque no adelantó detalles sobre una posible extensión, sí recalcó que todavía tiene vínculo vigente con la institución.

“No puedo adelantar nada. Ya le he dicho a su compañero que, en lo que respecta al Real Madrid, nada, y en lo que respecta al Benfica, ya conocen la situación. Me queda un año más de contrato con el Benfica y ya está”, explicó.

Mourinho también habló sobre el proceso que vive en Benfica y sobre la manera en la que un entrenador va dejando huella con el paso del tiempo. El portugués consideró que la estabilidad permite construir una identidad más marcada dentro de un equipo, como ha ocurrido en otros clubes europeos con proyectos largos.

“El Benfica ha sido mío desde que llegué, pero obviamente entiendo sus palabras. Cuanto más tiempo permanece un entrenador en un club, más se apropia del equipo, más se apropia de la plantilla… es un proceso normal. Fíjense en ejemplos como el Arsenal y el Manchester City, que han tenido al mismo entrenador durante seis o siete años. A los entrenadores que van y vienen les resulta más difícil dejar su huella. Ya veremos”, afirmó Mourinho, quien por ahora mantiene su atención en Benfica y aleja cualquier versión sobre un contacto con el Real Madrid.

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