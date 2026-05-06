Gerard Piqué recibe dura sanción por amenazas a árbitros con el Andorra

El dueño del club fue suspendido seis partidos y quedó inhabilitado dos meses tras amenazas a árbitros en un partido

El exjugador del Barcelona quedará inhabilitado por dos meses | Imago7

Gerard Piqué recibió una dura sanción por parte del Comité de Disciplina de la RFEF, luego de los incidentes registrados tras el partido entre el FC Andorra y el Albacete, correspondiente a la jornada 38 de la Segunda División de España. El exjugador del Barcelona y actual figura de peso dentro del club andorrano fue castigado con seis partidos de suspensión y dos meses de inhabilitación, después de que el acta arbitral recogiera amenazas y conductas intimidatorias hacia el cuerpo arbitral.

La resolución supone un golpe para el Andorra, que además deberá afrontar una multa de mil 500 euros y la clausura parcial de su estadio durante dos partidos, específicamente en la zona del palco presidencial y las áreas VIP anexas. El Comité consideró que la presencia de personas no autorizadas en zonas restringidas del estadio formó parte de un patrón repetido durante la temporada.

¿Por qué sancionaron a Gerard Piqué?

De acuerdo con la resolución disciplinaria, los hechos se produjeron tras la derrota del Andorra por 0-1 ante el Albacete. El acta señala que Piqué se dirigió al árbitro en el túnel de vestuarios con actitud amenazante, mientras reclamaba decisiones del partido. El Comité encuadró esa conducta como una acción de “violencia leve” hacia los árbitros, motivo por el que impuso los seis partidos de suspensión.

El expediente también recoge que, ya en la zona del parking y con presencia de las fuerzas de seguridad, Piqué continuó con las protestas contra el equipo arbitral. Entre las frases reflejadas en el acta aparecen expresiones como “Salid escoltados” y “En otro país os reventarían”, consideradas por el Comité como intimidatorias y contrarias a la dignidad deportiva.

La RFEF sostuvo que Piqué queda sujeto a la potestad disciplinaria federativa, pese a que al inicio de la temporada el club había comunicado que no ocupaba un cargo orgánico formal. El Comité argumentó que el exdefensa ejerce funciones de facto en el Andorra por su relación con Kosmos, su presencia constante en zonas restringidas y su intervención recurrente en situaciones vinculadas al club.

Además de la sanción a Piqué, Jaume Nogués, director deportivo del Andorra, recibió seis partidos de suspensión y dos meses de inhabilitación, mientras que Ferran Vilaseca, presidente de la entidad, fue suspendido por cuatro meses por una conducta calificada como tentativa de agresión contra un miembro del equipo arbitral. Cristian Lanzarote también fue castigado con tres partidos y dos meses de suspensión.

¿Qué consecuencias tendrá para el Andorra?

El castigo al club no se limita a las figuras directivas. El Andorra deberá cerrar durante dos partidos el palco presidencial y las zonas VIP, una medida que apunta directamente al lugar donde habitualmente se ubica la cúpula de la entidad durante los encuentros. El Comité advirtió, además, que una reincidencia podría abrir la puerta a una sanción más grave, incluida una posible deducción de puntos.

En el caso de Vilaseca, la resolución incluye una reducción del marco sancionador por tratarse de una tentativa y no de una agresión consumada. El Comité explicó que la infracción consumada prevé una suspensión de tres a seis meses, pero aplicó el apartado de tentativa y fijó el castigo en cuatro meses, dentro del marco reducido que contempla el Código Disciplinario.

El caso aumenta la tensión entre el Andorra y el arbitraje español, una relación que ya venía marcada por episodios recientes. Según la información publicada, Piqué ya había sido protagonista de otros señalamientos hacia los colegiados, incluido el episodio ante el Málaga, cuando calificó el arbitraje como un “robo histórico”, situación que derivó en una sanción económica para el club.

La sanción llega en un momento delicado para el Andorra, que deberá gestionar el impacto deportivo, institucional y reputacional de la resolución. Piqué queda inhabilitado durante dos meses y suspendido por seis encuentros, mientras el club analiza los alcances del castigo y la posibilidad de acudir a instancias de apelación, aunque la resolución ya marca un precedente fuerte por la severidad aplicada a su cúpula.

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