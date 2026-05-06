¿Competencia para Luis Díaz? El Bayern ‘coquetea’ con Anthony Gordon

Los bávaros, para este mercado de pases, planean incorporar a un extremo izquierdo en sus filas.

Luis Díaz y Anthony Gordon | REUTERS

Luis Díaz ha llegado a un pico muy alto en su carrera. El extremo colombiano, desde su llegada al Bayern Munich, ha elevado al máximo sus contribuciones de gol. Además, en su primera temporada, litiga por lo más alto en todos los frentes, anotando que ya tiene la Bundesliga en su palmarés.

Sin duda, el atacante se ha robado los corazones de los hinchas en Alemania. Su contrato expira en verano del 2029, por lo que hay ‘Lucho’ para rato en las entrañas del club. No obstante, pensando en la próxima temporada, la dirigencia contempla robustecer la nómina frente a posibles salidas.

Una de las prioridades va hacia la posición de extremo izquierdo. Está claro que Díaz es titular clave, pero consideran la necesidad de incorporar a un jugador ‘top’ que le complemente. Ese deseo tendría su camino hacia Anthony Gordon, quien va sumando más ‘novias’ en el mercado de pases.

El Bayern quiere a Anthony Gordon

Según reporta el medio Bild, desde Alemania, el director deportivo Max Eberl tiene como principal objetivo cerrar el fichaje de Gordon. El inglés de 25 años, cuyo vínculo con el Newcastle United va hacia 2030, suma en la temporada 17 goles y 5 asistencias en 46 partidos sumando todos los torneos.

El ’10’ del Newcastle sería transferido por 80 millones de libras esterlinas (más variables). Una cifra bastante alta para lo que usualmente negocia el Bayern, por lo que el monto económico aún estaría en un “toma y dame” entre las dos partes. De reojo mira el Barcelona, principal interesado por sus servicios.

#MERCADO HOY en 🗞️ @BILD_Sport — Informan @cfbayern y @AgardiJulian

El director deportivo de @FCBayern, Max Eberl, gestiona el fichaje del extremo Anthony Gordon (25 años), #10 del @NUFC.

La transferencia costaria £80M (± 92M) y es complicada de cerrar.https://t.co/ohdzrLIryL — Mauricio Andrés Luna Aroztegüi (@MauricioAndrsL6) May 6, 2026

Pese a que todo el esfuerzo está centrado en el remate de temporada, el Bayern depende de algunos ingresos por concepto de jugadores si quiere cerrar la incorporación de Gordon. Hace dos semanas, según reporta el portal, hubo una reunión entre el agente de Gordon y la dirigencia del club alemán, la cual fue exitosa.

Si bien la ofensiva del Bayern Munich es una de las más poderosas del planeta, la misión del club es agrandar la baraja de opciones en dicha fase. No cabe duda de que se espera un rocambolesco mercado de transferencias, especialmente después de lo que ocurra en el Mundial 2026 en Norteamérica.

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