Hansi Flick y la lesión de Lamine Yamal: aprendizaje, presión y el objetivo de llegar al Mundial 2026

El entrenador compartió detalles de la molestia, respaldó a su jugador tras el partido ante el Celta y confía en su recuperación rumbo a la justa veraniega

Flick afronta el cierre de temporada sin Lamine Yamal | Reuters.

La lesión de Lamine Yamal confirmó que se perderá el cierre de LaLiga con el FC Barcelona. El club anunció la baja de su jugador, con un problema en el bíceps femoral de la pierna izquierda tras el partido ante el Celta de Vigo, donde marcó el gol de la victoria salió antes del descanso. El tratamiento será conservador y no volverá a jugar en las seis jornadas restantes, incluido el Clásico ante el Real Madrid.

El equipo blaugrana informó que la prioridad es su recuperación sin forzar plazos y que no está descartado para el Mundial 2026. La jugada se origina tras una falta previa al penalti: el jugador sintió la molestia, decidió continuar, ejecutó el cobro y después ya no pudo seguir. El cuerpo técnico lo asume como una situación de aprendizaje en su primera lesión muscular.

De cara al partido de este sábado 25 de abril ante el Getafe, Hansi Flick explicó el caso y el proceso que sigue el jugador: “La situación no es fácil para nosotros ni para él. Él también tendrá que gestionarla y aprender. Ha sido su primera lesión muscular y está muy centrado. Tiene motivación. Llegará para el Mundial y volverá más fuerte”.

“Él notó algo después de la falta, pero no parecía grave, y decidió asumir la responsabilidad. Igual fue a peor, pero hay que tener la sensación. Nunca había tenido una lesión muscular y forma parte de la curva de aprendizaje. Es una experiencia más para él, es lo que tiene que aprender, las señales que te transmite el cuerpo. A principio de temporada también se perdió algún partido y no nos fue mal”.

El atacante culé espera llegar al Mundial con España | Reuters

Flick habló sobre la presión que rodea al futbolista en este momento y aseguró que estará listo para la Copa del Mundo, donde España enfrentará a Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita en el Grupo H.

“Para mí, a su edad, a los 18, está haciendo muy bien las cosas. Ha estado sometido a mucha presión, es la tercera o cuarta pregunta sobre Lamine. Todo lo que le pasa a Lamine afecta a todo el mundo, se genera mucho ruido. Ha estado en estas últimas semanas a un nivel fantástico y es un jugador medido, listo, inteligente, sabe lo que quiere… y esta lesión le afecta, pero es normal su reacción. Ahora hay que centrarse en el proceso de recuperación y es lo que quiere hacer. Le deseo que dispute un fantástico Mundial”.

El Barcelona llega a este tramo como líder de LaLiga con 82 puntos, con una ventaja de 9 unidades sobre el segundo lugar, Real Madrid, y seis jornadas por disputar. Este sábado 25 de abril visita al Getafe CF en la jornada 32, en un partido con impacto directo en la pelea por el título y por puestos europeos, ya que el rival suma 44 puntos y compite por posiciones de Conference y Europa League.

Además de Yamal, los jugadores que no tendrán actividad son Marc Bernal y Raphinha, ambos sin alta médica ni participación en entrenamientos colectivos, por lo que no estarán disponibles ante el equipo madrileño. “Cuando estén listos y entrenen con el equipo, estarán. Pero, de momento, no han entrado en el entrenamiento de grupo y ninguno está disponible para mañana. Yo creo que la semana que viene, aunque hay que ir día a día, tendremos mejores noticias”.

También habló de la competencia en defensa con el regreso de Alejandro Balde. “Vuelve de una lesión y Cancelo ha estado jugando muy bien. El fútbol es así. Tiene que demostrar en cada sesión de entrenamiento que está de vuelta y a su mejor nivel. Ahora todo el mundo tiene que darlo todo para poder ganar LaLiga”.

Sobre la opción de reemplazo en ataque ante la baja de Yamal, analizó el momento de Roony Bardghji. “Claro que está listo. Siempre está listo, también cuando Lamine podía jugar. Como dije en la última comparecencia, es un profesional y entrena muy bien. Veremos mañana si parte de inicio o sale del banquillo”.

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