Lamine Yamal, entre el dolor y el optimismo tras confirmarse la lesión que termina su temporada

El juvenil sufre lesión que lo deja fuera de la temporada con Barcelona, envía mensaje emotivo y promete volver más fuerte

El español lamenta no poder ayudar a sus compaeros e el tramo final | Reuters

Lamine Yamal ya reaccionó públicamente después de confirmarse la lesión muscular que lo sacará de lo que resta de la temporada de liga con el Barcelona. El club azulgrana informó este jueves que el atacante sufrió una lesión en el tendón de la corva de la pierna izquierda, seguirá un tratamiento conservador y no volverá a jugar en lo que queda del curso liguero, aunque la previsión es que llegue al Mundial 2026.

La dolencia llegó en un momento especialmente sensible para el cuadro culé. Lamine se lesionó en el duelo ante el Celta de Vigo, justamente después de ejecutar el penalti que aseguró la victoria del Barcelona, una escena que encendió las alarmas en el club y también en el entorno de la selección española por la cercanía del cierre de temporada y de la Copa del Mundo.

Fue entonces cuando el joven delantero decidió hablar en sus redes sociales con un mensaje que retrata el golpe anímico que le dejó esta baja. “Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar, y duele más de lo que puedo explicar”, escribió Lamine, dejando claro que la frustración no pasa solo por el dolor físico, sino por perderse una etapa decisiva con el equipo.

En la misma publicación, el futbolista profundizó en esa sensación de impotencia y también en su compromiso con el vestidor. “Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita. Pero creo en ellos y sé que van a dejarse el alma en cada partido”, expresó, en una declaración que también funciona como respaldo total al grupo en la recta final del campeonato.

Lejos de encerrarse en el desencanto, Lamine también quiso dejar un mensaje de acompañamiento para el barcelonismo. “Yo estaré ahí, aunque sea desde fuera, apoyando, animando y empujando como uno más”, señaló el atacante, quien asume que ahora le tocará vivir este tramo desde otro lugar, pero con la misma implicación emocional con la que venía compitiendo dentro del campo.

La parte final del texto tuvo un tono de esperanza y desafío personal. “Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor. Gracias por los mensaje y Visca el Barça”, escribió el juvenil azulgrana, cerrando una publicación que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados alrededor del club.

La baja de Lamine representa un golpe deportivo mayor para el Barcelona, no solo por lo que produce en ataque, sino por el peso que había ganado en el equipo. El extremo venía siendo una de las grandes figuras del curso, con una participación constante tanto en LaLiga como en la Champions, algo que explica por qué su ausencia altera de forma directa los planes de Hansi Flick para el cierre del calendario.

Aun así, la noticia no está cargada únicamente de pesimismo. El parte oficial del Barcelona sostiene que se espera que Lamine esté disponible para el Mundial, una precisión importante en medio de la preocupación inicial. Por eso, su mensaje no solo transmite tristeza por el presente inmediato, sino también convicción de cara a lo que viene: una pausa obligada, sí, pero con la promesa de volver más fuerte y con la mira puesta en recuperar su sitio en la élite.

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