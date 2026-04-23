Getafe vs Barcelona en vivo: horario y dónde ver la jornada 32 de LaLiga 2026

Hansi Flick afrontará este partido sin Lamine Yamal, ya que este jueves 23 de abril se confirmó la magnitud de su lesión y se perderá el resto de la temporada

Getafe vs Barcelona, ¿por qué no juega Lamine Yamal? | Claro Sports

Barcelona visita al Getafe este sábado 25 de abril a las 8:15 horas, en duelo de la jornada 32 de LaLiga 2026, en un momento clave por asegurar el título… pero con una baja que sacude todo: Lamine Yamal queda fuera por lo que resta de la temporada. El líder con 82 puntos llega obligado a responder sin una de sus piezas más determinantes.

La ausencia del joven atacante obliga a Hansi Flick a modificar su esquema ofensivo en plena recta final del campeonato. El técnico alemán deberá encontrar variantes para mantener el ritmo del equipo en un cierre donde cada punto puede definir el campeonato.

Del otro lado, el Getafe se presenta con 44 puntos en el sexto lugar, dentro de puestos de Conference League, pero con la mira puesta en la Europa League. El conjunto azulón llega motivado tras vencer 1-0 a la Real Sociedad, resultado que le permite encarar este partido con la intención de sorprender al líder.

Horario y dónde ver Getafe vs Barcelona el partido de la jornada 32 de LaLiga 2026?

El partido entre Getafe vs Barcelona se disputará el sábado 25 de abril, correspondiente a la jornada 32 de LaLiga 2026, en punto de las 8:15 horas, tiempo del centro de México. La transmisión podrá seguirse a través de Sky Sports y en el minuto a minuto de Claro Sports.

Alineaciones probables del Getafe vs Barcelona

Hansi Flick deberá ajustar su once ante la baja de Lamine Yamal, quien quedó fuera tras confirmarse su lesión muscular. El técnico apostará por variantes ofensivas para suplir su ausencia en un duelo clave.

Getafe: Soria, Juan Iglesias, Boselli, Djene, Abqar, Femenía, Martín Satriano, Arambarri, Milla, Martín y Luis Vázquez.

Barcelona: Joan Garcia; Balde, Èric Garcia, Cubarsí, Koundé; Pedri, Gavi, Fermín; Rashford, Roony Bardghji, Ferran Torres.

Antecedentes y últimos resultados del Getafe vs Barcelona en LaLiga

El historial reciente favorece al Barcelona, que ha dominado los enfrentamientos directos en las últimas temporadas. Sin embargo, Getafe ha logrado competir en casa y complicar algunos resultados.

Barcelona 3-0 Getafe | 21/09/25 | LaLiga 2025-26

Getafe 1-1 Barcelona | 19/01/25 | LaLiga 2024-25

Barcelona 1-0 Getafe | 25/09/24 | LaLiga 2024-25

Barcelona 4-0 Getafe | 25/02/24 | LaLiga 2023-24

Getafe 0-0 Barcelona | 13/08/23 | LaLiga 2023-24

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Getafe – Barcelona y cuánto paga?

El Barcelona parte como favorito para llevarse los tres puntos, pese a la baja de Lamine Yamal. Las casas de apuestas colocan al conjunto blaugrana con ventaja, mientras que Getafe aparece como la sorpresa en casa.

Getafe: +520

Empate: +295

Barcelona: -179

Te puede interesar: