Liga Guatemala Clausura 2026: así se jugará la definición por el descenso y los playoffs

Días y horarios de la gran definición de la temporada regular en el futbol de Guatemala.

Se define la temporada en la Liga de Guatemala | Facebook Marquense

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala llega a su punto máximo de tensión. Este domingo 26 de abril a las 15:00 horas se disputará en simultáneo la jornada 22, una fecha decisiva que definirá tanto al segundo descendido como a los clasificados y posiciones finales rumbo a los playoffs. Con Deportivo Achuapa ya condenado, cuatro equipos siguen peleando por evitar el último cupo a la Primera División en un cierre cargado de dramatismo.

La lucha por el descenso: cuatro equipos, un lugar

Atlético Mictlán, Malacateco, Guastatoya y Marquense llegan con vida a la última jornada, pero solo tres sobrevivirán. La jornada anterior marcó un punto de quiebre: Cobán Imperial y Comunicaciones aseguraron su permanencia y dejaron la pelea reducida a estos cuatro clubes, que ahora dependen tanto de sus resultados como de combinaciones externas.

Los duelos clave por la permanencia serán:

Aurora vs. Mictlán

Malacateco vs. Comunicaciones

Guastatoya vs. Marquense

Guastatoya vs Marquense, el partido que puede definir todo

El enfrentamiento directo entre Guastatoya y Marquense en el estadio David Cordón Hichos se perfila como el epicentro de la definición. Es el único duelo entre rivales directos y podría sentenciar el descenso dependiendo de lo que ocurra en los otros campos. Si Marquense gana, asegura su permanencia y deja contra las cuerdas a Guastatoya, siempre y cuando Mictlán y Malacateco sumen puntos. En cambio, si Guastatoya se impone, la presión se trasladará completamente al equipo de San Marcos, que podría caer por diferencia de gol si los otros resultados no lo acompañan.

Así se jugará la jornada 11 del Clausura 26 en Guatemala | @LigaBantrab

Mictlán y Malacateco, pendientes de todos

Mictlán, que llega en zona roja, sabe que un triunfo puede salvarlo, pero su rendimiento como visitante genera dudas: apenas dos victorias en el torneo fuera de casa. Enfrente tendrá a Aurora, un equipo irregular como local, lo que abre un escenario totalmente impredecible. Por su parte, Malacateco recibe a Comunicaciones con la obligación de ganar y mirar de reojo los otros resultados. La diferencia de gol puede ser determinante, por lo que cada tanto puede valer una permanencia.

Presentado por Molten Guatemala



📊⚽ Así quedó la tabla de posiciones actualizada de la Jornada 10 de la Segunda Vuelta. pic.twitter.com/cbNvpLiFCM — Liga Bantrab (@LigaBantrab) April 21, 2026

Así se define también la pelea por los playoffs

Mientras el descenso acapara la tensión, en la parte alta también hay cosas en juego. Xelajú, Mixco, Municipal y Comunicaciones pelean por cerrar en los primeros puestos y asegurar ventajas de localía en la liguilla, mientras Antigua GFC y Cobán Imperial buscan consolidarse en la clasificación. La jornada 22 no solo decidirá quién se va, sino también cómo se jugarán los playoffs. Todo se resolverá en simultáneo, con seis partidos cargados de emoción y con múltiples escenarios abiertos hasta el último minuto. Una fecha donde no hay margen de error, donde cada gol puede cambiar la historia y donde el fútbol guatemalteco vivirá uno de los cierres más intensos de los últimos años.

Te puede interesar –