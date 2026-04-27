¡Hasta 16 partidos! La sanción que podría recibir Esteban Andrada tras el puñetazo a Jorge Pulido

El portero del Zaragoza podría recibir una sanción de hasta 16 juegos tras su agresión en El Alcoraz, según el Código Disciplinario

El Comité de Competición evaluará la agresión del arquero | Imago 7

Esteban Andrada podría recibir una suspensión inédita. El portero del Real Zaragoza perdió el control en el tiempo añadido del derbi aragonés ante el Huesca, disputado el 26 de abril de 2026 en El Alcoraz, cuando tras ser expulsado por doble amarilla lanzó un puñetazo al rostro de Jorge Pulido.

La acción, registrada al minuto 95, dejó al capitán del Huesca tendido sobre el césped y provocó una confrontación entre jugadores en un duelo directo por la permanencia en Segunda División. El Zaragoza llegó al juego con 35 puntos en zona de descenso y el Huesca con 33, en un partido que terminó 1-0 tras el gol de penal de Óscar Sielva al minuto 66.

Andrada había sido determinante previamente al detener un penal al minuto 7, pero su reacción tras la expulsión cambió el desenlace del partido y lo expone a una de las sanciones más severas del reglamento en la recta final del campeonato.

Esteban Andrada, hoy arquero del Zaragoza, fue EXPULSADO, SE VOLVIÓ LOCO Y LE PEGÓ UNA PIÑA en la cara al capitán del Huesca.



INSÓLITO TODO. 😳🇦🇷🇪🇸 pic.twitter.com/7wfO12gMFi — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 26, 2026

El artículo 103 del Código Disciplinario de la RFEF, que regula las agresiones. En su primer punto establece que se sancionará con entre cuatro y doce partidos por “agredir a otro, sin causar lesión, ponderándose como factor determinante del elemento doloso, necesario en esta infracción, la circunstancia de que la acción tenga lugar estando el juego detenido o a distancia tal de donde el mismo se desarrolla que resulte imposible intervenir en un lance de aquél”. En este caso, la jugada ocurrió con el balón detenido y fuera de disputa directa.

Sin embargo, el elemento que puede agravar la sanción es la existencia de lesión, contemplado en el segundo apartado del mismo artículo. El reglamento señala que “se sancionará con suspensión de seis a quince partidos cuando se origine lesión que determine la baja del ofendido, siempre que no constituya falta más grave”. Este punto abre la posibilidad de una sanción mayor dependiendo de la evaluación médica y del acta arbitral.

El informe del árbitro recoge explícitamente las consecuencias físicas de la agresión, lo que modifica el encuadre disciplinario. En el acta se detalla que “Esteban Andrada se dirigió de forma violenta y agresiva hacia Jorge Pulido, corriendo y saltando hacia él, a la vez que le propinaba un puñetazo en la cara con uso de fuerza excesiva, derribándole al suelo y originándole un hematoma en el pómulo izquierdo“. Este registro oficial es clave, ya que documenta la existencia de daño físico tras el golpe.

A la posible sanción por agresión se suma la expulsión previa por doble amarilla, lo que implicaría al menos un partido adicional. En ese escenario, el castigo total podría alcanzar hasta 16 encuentros si se aplica el máximo del rango disciplinario más el partido correspondiente a la tarjeta roja. La resolución final dependerá del Comité de Competición, que evaluará la gravedad, intencionalidad y consecuencias de la acción.

Esteban Andrada asume las consecuencias

Tras el partido, Andrada asumió su responsabilidad. En declaraciones difundidas por el club, el portero argentino ofreció disculpas y reconoció la gravedad de su conducta en un contexto de alta presión competitiva.

“Estoy muy arrepentido. A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión, solamente la he tocado fuera del área con la mano, y poder ver mi trayectoria, que bueno, fue una situación límite en la que me salí del contexto y reaccioné de esa forma”.

“Estoy muy arrepentido y no lo volvería a hacer porque sé que soy una persona pública, un profesional de muchos años en mi carrera, y la verdad que también pedirle disculpas a Jorge Pulido porque somos colegas. Sinceramente fue un acto mío en el que me desconecté en ese momento y bueno, acá estoy para las consecuencias de la liga o si quiere que le vaya a dar explicaciones, estoy disponible“.

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