¡De pecho! Dávinson Sánchez firma su estreno goleador en la temporada con el Galatasaray

El zaguero central aportó con su festejo en el triunfo 3-2 de su equipo ante el Goztepe en la Superliga.

Davinson Sánchez con Galatasaray | Hakan Akgun / Anadolu via AFP.

Llegó el primer gol para Dávinson Sánchez en la temporada. Después de rendir en defensa con la Selección Colombia en la Copa del Mundo, prolongó su estadía en el Galatasaray mientras se hablaba de otros clubes de ligas ‘top’ que buscaban sus servicios. Titular indiscutido, marca goles como valor agregado frente a su buen rendimiento en el fondo.

El cafetero dio de qué hablar en el triunfo 3-2 del cuadro de Estambul sobre Goztepe. Sánchez abrió la cuenta para su equipo en un contexto de desventaja, además de Gabriel Sara (55′) y Victor Osimhen (63′) en la renta local. Del otro lado, Novatus Miroshi (16′) y Juan Santos (65′) maquillaron el resultado para el equipo visitante.

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La anotación de Dávinson Sánchez

El tanto fue curioso. Con el pecho, a diferencia de otras veces en las que estampa de cabeza, logró sacar recurso para marcar a favor de los ‘Dragones’. Así ocurrió sobre los 33′ desde un tiro libre por la banda derecha. Le cayó un rebote de quemarropa, por lo que se quedó firme y orientó el pecho para acomodar al fondo.

⚽️🇹🇷 GOL de Davinson Sánchez con #Galatasaray ante Goztepe



👀 Le pega en el pecho y GAAAL pic.twitter.com/a799JKtxnN — DIEGOL (@diegoooool__) August 29, 2026

Sánchez no marcaba por todo concepto desde el 1 de junio con la ‘Tricolor’, en un juego amistoso ante Costa Rica como local, recordando la despedida previo al Mundial. Ahora bien, con el club no lo hacía desde el 17 de febrero por Champions League en la goleada 5-2 contra la Juventus de Turín.

¿Hubo polémica con él?

Cerrando el juego, Sánchez pudo quedar expuesto con un posible penal en contra. El movimiento dividió opiniones en Turquía: después de un feroz remate de media distancia, le rebota en la mano el balón hasta cambiar la dirección del mismo. El cuadro rival pidió como loco un castigo por ello.

Top Davinson Sanchez'in eline çarpıyor el topun çarpmasıyla geri fırlıyor top yön değiştiriyor ama yine penaltı yok !



pic.twitter.com/Ay5K8jBcIc — Orkun De Bruyne (@millipikachu) August 29, 2026

Aunque es totalmente involuntaria, resultó ser anecdótica la jugada que desata la polémica en el fútbol turco. El árbitro no consideró penal, y un hecho que lo respalda es que, según su postura, la mano está en un movimiento natural. Así terminó una victoria clave para la localía, que abraza la cima del torneo con 7 puntos de 9 posibles en la Superliga.

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