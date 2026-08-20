Espanyol vs Real Madrid en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 2 de LaLiga 2026

El conjunto merengue de José Mourinho debuta en la temporada 2026-27 de LaLiga, luego de perderse la jornada 1 por los partidos de preparación

Espanyol vs Real Madrid, ¿cuándo es el debut de Mourinho? | Claro Sports

El Real Madrid y José Mourinho se presentan en la temporada 2026-27 de LaLiga este sábado 22 de agosto en el RCDE Stadium, cuando enfrenten al Espanyol en la segunda jornada del fútbol español, luego de que el conjunto merengue no disputara la fecha 1. El partido dará inicio en punto de las 13:30 horas, tiempo del centro de México y se podrá seguir en vivo a través de Sky Sports y en el minuto a minuto de Claro Sports.

El Espanyol llega a este encuentro motivado, tras un contundente goleada 3-0 sobre el Levante, lo que lo colocó en la segunda posición dela tabla general con sus primeros tres puntos. El equipo blanquiazul tendrá como objetivo hacerse fuerte en casa y competir ante un Real Madrid que suele imponer ritmo y dominio con sus figuras ofensivas.

Por su parte, el conjunto merengue afronta la jornada 2, luego de descansar en la fecha 1, por lo que su intención es colocarse en la parte alta de la clasificación. El Real Madrid inicia una nueva etapa con José Mourinho en el banquillo, quien buscará darle claridad al ataque con jugadores como Kylian Mbappé, Vinicius y Jude Bellingham, quienes buscarán marcar diferencia en el campeonato español.

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¿Horario y dónde ver Espanyol vs Real Madrid el partido de la jornada 2 de LaLiga 2026?

El partido entre Espanyol y Real Madrid por la jornada 2 de LaLiga 2026 se jugará este sábado 22 de agosto en el RCDE Stadium a las 13:30 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver en vivo a través de la señal de Sky Sports y en el minuto a minuto de Claro Sports.

Alineaciones probables del Espanyol vs Real Madrid

Manolo González podría repetir la alineación que utilizó en la jornada 1 ante el Levante, mientras que Mourinho probo variantes en sus duelos de pretemporada.

Espanyol: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Unai Núñez, Leandro Cabrera, Roger Hinojo; Urko González, Edu Expósito; Tyrhys Dolan, Cala, Quilindschy Hartman; Roberto Fernández.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Bernardo Silva; Brahim Díaz, Arda Güler, Vinicius; Kylian Mbappé.

Antecedentes y últimos resultados del Espanyol vs Real Madrid en LaLiga

De los últimos cinco antecedentes, el Real Madrid se ha llevado la victoria en cuatro ocasiones, sin embargo, el último duelo en el RCDE Stadium, el Espanyol se quedó con la victoria por la mínima, por lo que será un duelo emocionante.

Real Madrid 2-0 Espanyol

Espanyol 1-0 Real Madrid

Real Madrid 4-1 Espanyol

Real Madrid 3-1 Espanyol

Espanyol 1-3 Real Madrid

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Espanyol vs Real Madrid y cuánto paga?

De acuerdo con los momios publicados por caliente.mx, el Real Madrid parte como favorito para quedarse con la victoria en la jornada 2 de LaLiga 2026.

Espanyol: +660

Empate: +335

Real Madrid: -233

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