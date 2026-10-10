Municipal vs Marquense en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Municipal vs Marquense, donde mirar. (clarosports)

Por la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, se miden los equipos de Municipal y Marquense en un partido clave por seguir en lo más alto de la tabla de posiciones. El juego se desarrollará en el estadio El Trébol donde el local se ha hecho muy fuerte en esta temporada, por lo que los ‘leones” tienen una dura batalla si pretenden salir con puntos.

El equipo de Municipal llega a este cotejo luego de un muy duro empate 1-1 contra Antigua, en el juego aplazado por la jornada 10. Los de Acevedo marchan segundos en la tabla de posiciones a tan solo una unidad del líder Guastatoya y buscarán una victoria que como mínimo les garantice no perder el segundo lugar y a la espera de que los de arriba pierdan puntos.

En tanto, los de Marquense llegan a este partido en medio de un buen presente luego de conseguir una victoria espectacular en la jornada pasada, en donde lograron remontar en el final del partido un resultado adverso sobre Antigua.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Municipal vs Marquense de la jornada 13 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre San Pedro y Comunicaciones será el domingo 11 de octubre es a las 17:00 horas en el estadio El Trébol y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Municipal vs Marquense hoy

Municipal : Kenderson Navarro, Carlos Aguilar, Nicolás Samayoa, Aubrey David, César Calderón, Pedro Altán, Yunior Pérez, Cristian Hernández, César Archila, Alejandro Cabeza, Erik López. DT : Mario Acevedo

: Kenderson Navarro, Carlos Aguilar, Nicolás Samayoa, Aubrey David, César Calderón, Pedro Altán, Yunior Pérez, Cristian Hernández, César Archila, Alejandro Cabeza, Erik López. : Mario Acevedo Marquense: Gustavo Gutiérrez; Randall Corado, Elías Vásquez, Keyner Agustín, Oscar Linton; Yordin Hernández, Carlos Santos, Elio Velásquez, Denilson Ochaeta; David Chuc y Erick Sánchez. DT: Manuel Naya.

Antecedentes y últimos resultados del Municipal vs Marquense en Liga de Guatemala

18 de abril de 2026 | Marquense 1-3 Municipal | Torneo Clausura

28 de febrero de 2026 | Municipal 1-0 Marquense | Torneo Clausura

30 de noviembre de 2025 | Marquense 0-2 Municipal | Torneo Apertura

20 de septiembre de 2025 | Municipal 3-0 Marquense | Torneo Apertura

11 de mayo de 2025 | Municipal 1-0 Marquense | Torneo Clausura.

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