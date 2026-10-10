Suchitepéquez vs Mixco en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Suchitepéquez vs Mixco, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Suchitepéquez y Deportivo Mixco se enfrentarán este sábado 10 de octubre por la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro se disputará en el Estadio Carlos Salazar Hijo y enfrentará a dos equipos con objetivos diferentes en la clasificación. Los locales necesitan sumar para intentar salir del último puesto, mientras que los visitantes buscarán mantenerse entre los seis primeros y fortalecer sus posibilidades de avanzar a la fase final del campeonato.

Suchitepéquez afrontará el compromiso desde la última posición de la tabla, con 6 puntos en 12 partidos, producto de una victoria, tres empates y ocho derrotas. Los Venados vienen de perder 3-0 frente a Comunicaciones en el Estadio Cementos Progreso, donde Andersson Ortiz, Elsar Martín y Omar Duarte marcaron los goles.

El equipo mazateco acumula 11 tantos a favor y 26 en contra, por lo que necesita mejorar su rendimiento para reducir la diferencia con sus rivales directos y recuperar terreno en el torneo.

Deportivo Mixco, por su parte, ocupa el sexto lugar con 18 unidades en 11 encuentros, después de conseguir seis victorias y cinco derrotas. Los Chicharroneros llegan tras vencer 3-1 a Antigua GFC en su última presentación, disputada el 27 de septiembre, ya que su compromiso posterior frente a Municipal fue aplazado. El conjunto visitante intentará aprovechar su partido pendiente y sumar tres puntos para acercarse a los primeros lugares de la clasificación.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Suchitepéquez vs Mixco de la jornada 13 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Suchitepéquez y Mixco será el sábado 10 de octubre de 2026 a las 17:00 horas de Guatemala en el Estadio Carlos Salazar Hijo. Se podrá ver en vivo a través de FOX Guatemala, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Suchitepéquez vs Mixco hoy

Suchitepéquez y Mixco no cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Saúl Phillip y Roberto Hernández no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Suchitepéquez : Julio Secaida, Wilson Díaz, José Corena, Víctor Torres, Mafre Icuté, Marco Rivas, Armando Zamorano, Figo Montaño, Esvin De León, Fabricio González, Carlos Artola. DT : Domingo Zalazar

: Julio Secaida, Wilson Díaz, José Corena, Víctor Torres, Mafre Icuté, Marco Rivas, Armando Zamorano, Figo Montaño, Esvin De León, Fabricio González, Carlos Artola. : Domingo Zalazar Mixco: Kevin Moscoso, Cristian Jiménez, Diego Méndez, Jorge Sotomayor, Rodrigo Marroquín, Christian Ojeda, Fabian Cuero, Gabriel Arce, José Bolaños, Yonathan Pozuelos, Lynner García. DT: Fabricio Benítez

MÁS INFORMACIÓN: Mixco celebra en casa y deja a Antigua GFC con más dudas en el Apertura 2026

Antecedentes y últimos resultados del Suchitepéquez vs Mixco en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Suchitepéquez y Mixco:

1 de agosto de 2026 | Mixco 2-0 Suchitepéquez | Torneo Apertura

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