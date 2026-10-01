Eldense hace oficial la compra del club por parte de Lionel Messi

El argentino adquire oficialmente al club alicantino, que espera el aval del CSD y proyecta crecimiento deportivo e institucional

El equipo espera crecer en la segunda diviisón | Reuters

El Club Deportivo Eldense confirmó oficialmente este jueves 1 de octubre que Lionel Messi adquirió la entidad, un movimiento que incorpora al futbolista argentino como propietario de un club del fútbol profesional español. El anuncio llegó a través de un comunicado publicado por la institución de Elda, que presentó la operación como el inicio de una nueva etapa en su historia.

La compra supone la entrada de Messi a la gestión de un equipo profesional en España después de una carrera vinculada durante más de dos décadas al país como futbolista. El Eldense fue fundado en 1921 y actualmente compite en LaLiga Hypermotion, con un proyecto que pretende fortalecer sus estructuras deportivas e institucionales.

Aunque el club ya hizo pública la adquisición, la transacción todavía debe recibir la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD), de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Ley del Deporte en España. Por ese motivo, el proceso administrativo aún deberá completar ese último paso para quedar ratificado.

La compraventa del 100% del capital social del Eldense se firmó aproximadamente dos semanas antes del anuncio oficial. La institución esperó hasta este 1 de octubre para comunicar formalmente la incorporación de Messi como nuevo propietario y detallar algunos de los objetivos que acompañarán al proyecto.

¿Cuál es el proyecto de Lionel Messi con el CD Eldense?

El comunicado del Eldense establece que la nueva propiedad tendrá una visión de largo plazo y buscará impulsar las áreas deportiva, institucional y social. El club pretende mantener su vínculo con Elda y con su historia, al mismo tiempo que desarrolla una estructura que le permita asentarse dentro del fútbol profesional español.

En el plano deportivo, el primer objetivo señalado por el entorno del proyecto será consolidar al Eldense en LaLiga Hypermotion. Una vez alcanzada esa estabilidad, el siguiente paso será intentar competir por un ascenso a LaLiga EA Sports, según la información publicada por Alicante Plaza.

La llegada de Messi también abre distintas posibilidades para el crecimiento de la infraestructura del club. Entre los escenarios que no se descartan aparecen un nuevo estadio y una ciudad deportiva, aunque cualquier iniciativa dependerá de la planificación y de los recursos que se destinen al proyecto.

¿Cuándo visitará Lionel Messi al Eldense?

Uno de los siguientes pasos será la presencia del argentino en Elda. Según Alicante Plaza, Messi ha trasladado al club su intención de viajar a la ciudad en cuanto sus compromisos deportivos se lo permitan, aunque por ahora no existe una fecha confirmada para esa visita.

La relación comercial con el entorno empresarial de Messi ya había comenzado a reflejarse antes del comunicado. Hoteles MiM pasó a ser patrocinador principal del CD Eldense, una cadena hotelera propiedad del futbolista argentino cuya gestión está en manos de Meliá Hotels International.

De esta forma, el Eldense inicia un cambio en su estructura de propiedad con Lionel Messi al frente del proyecto y a la espera del aval definitivo del CSD. La primera meta estará centrada en la permanencia y consolidación del equipo en LaLiga Hypermotion, mientras el club define los pasos de un plan que contempla crecimiento deportivo, institucional y social.