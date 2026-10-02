¡Obed Vargas enciende el debate! La razón por la que Europa voltea más a la MLS que a Liga MX

El mediocampista mexicano explicó desde su experiencia en Europa por qué los clubes voltean con mayor frecuencia hacia Estados Unidos

Vargas durante una participación con el Tricolor | Imago7

Obed Vargas ha podido conocer de primera mano tres escenarios distintos del fútbol: Estados Unidos, México a través de la selección y ahora Europa. Desde esa experiencia, el mediocampista mexicano puso sobre la mesa una diferencia que detectó tras su llegada al Atlético de Madrid: los clubes y futbolistas europeos parecen prestar actualmente mayor atención a lo que ocurre en la MLS que a la Liga MX.

El exjugador del Seattle Sounders explicó en entrevista con TUDN que su percepción cambió después de instalarse en España. “Siendo honesto, a lo mejor en Europa están viendo más la liga de Estados Unidos”, señaló Vargas, quien relacionó este fenómeno con la llegada de futbolistas de reconocimiento internacional que aumentaron la exposición de la competencia estadounidense fuera de Concacaf.

Entre los nombres mencionados por el mexicano aparecen Lionel Messi, Luis Suárez y Robert Lewandowski. Para Vargas, la presencia de este tipo de jugadores provoca que compañeros suyos en Europa sigan partidos de la MLS y mantengan atención sobre lo que ocurre en el campeonato. El mediocampista incluso explicó que algunos futbolistas europeos buscan encuentros específicos para observar a figuras que conocen o han enfrentado durante sus carreras.

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Pero el impacto no estaría limitado únicamente a las figuras internacionales. Vargas considera que la MLS también ha desarrollado una mentalidad orientada hacia la exportación de talento joven, una situación que facilita que clubes europeos revisen con frecuencia su mercado. Su propia trayectoria funciona como referencia: se formó y consolidó con Seattle Sounders antes de dar el salto al fútbol español.

Esa combinación entre jugadores reconocidos y prospectos ha generado otra ventana para el campeonato estadounidense. La observación de los clubes europeos puede terminar convertida en oportunidades para futbolistas jóvenes, aunque Vargas también puntualizó que existen factores fuera del control de los jugadores, como el precio establecido por los clubes, las condiciones de una transferencia y la disposición para vender.

La reflexión también llevó al seleccionado mexicano a dimensionar el camino de quienes consiguieron establecerse anteriormente en Europa. Vargas aseguró que ahora respeta todavía más a los mexicanos que lograron consolidarse en el Viejo Continente, pues desde su experiencia actual entiende las dificultades que implica competir por minutos y oportunidades en un mercado donde el futbolista mexicano no siempre recibe el mismo seguimiento que jugadores procedentes de otras ligas.

Su situación en el Atlético de Madrid forma parte de ese proceso. Vargas reconoció que sigue “picando piedra” para ganarse un lugar y dejó claro que su objetivo pasa por mantenerse preparado hasta recibir una oportunidad. El mediocampista considera que deberá demostrar su nivel cuando llegue ese momento, después de un periodo en el que ha tenido que competir por espacio dentro de la plantilla del conjunto español.

Las palabras de Vargas abren además una discusión sobre la presencia internacional de los dos principales campeonatos de Norteamérica. Más allá de establecer cuál liga tiene mayor nivel deportivo, su testimonio apunta hacia una diferencia de estrategia y exposición: mientras la MLS busca combinar figuras internacionales con una plataforma para vender jóvenes, el reto para la Liga MX también pasa por aumentar la visibilidad de sus futbolistas ante los mercados europeos.