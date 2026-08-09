Posibles alineaciones del Independiente Medellín vs Millonarios por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

En Claro Sports se pueden enterar de toda la antesala del juego entre Independiente Medellín y Millonarios.

Independiente Medellín vs Millonarios, previa | Claro Sports

Continúan las acciones en el Fútbol Profesional Colombiano. La cuarta jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II enfrenta al Deportivo Independiente Medellín ante Millonarios en el Estadio Atanasio Girardot. Dos equipos que están urgidos de una buena temporada para cortar la tensión en sus hinchas.

Posible alineación de Independiente Medellín para el juego por la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría DIM: Éder Chaux; Hayen Palacios, Kevin Mantilla, Alfonso Simarra, Jhan Mena; Baldomero Perlaza, Agustín Martegani, Keiner Klinger, Didier Moreno; Juan José Córdoba y Yony González. D.T.: Luis Amaranto Perea.

Posible alineación del Millonarios para el juego por la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Millonarios: Javier Burrai; Jhomier Guerrero; Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña, Andrés Llinás; Rodrigo Contreras, Leonardo Castro, Daniel Ruiz y Francisco Chaverra. D.T.: Fabián Bustos.

¿Cómo y dónde ver a DIM vs Millonarios por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la cuarta fecha, se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín el lunes 10 de agosto a partir de las seis de la tarde (hora COL). El cotejo será transmitido por Win+ Fútbol, así como Win Play vía streaming.

Últimos partidos de Independiente Medellín

01.08.2026 | Deportes Tolima 2-3 DIM | Fecha 3.

26.07.2026 | DIM 1-0 Deportivo Cali | Fecha 2.

26.05.2026 | Vasco Da Gama 1-0 DIM | Vuelta playoffs Copa Sudamericana.

21.05.2026 | DIM 3-2 Deportivo Pasto | Fecha 1.

Últimos partidos del Millonarios

04.08.2026 | Millonarios 2-0 Deportivo Pasto | Fecha 3.

01.08.2026 | Junior 0-1 Millonarios | Fecha 2.

25.07.2026 | Millonarios 0-1 Bucaramanga | Fecha 1.

18.07.2026 | Millonarios 0-1 Colo Colo | Amistoso.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Jairo Mayorga (Tolima).

Asistente 1: David Fuentes (Cesar).

David Fuentes (Cesar). Asistente 2: Yohan Peña (Tolima).

Yohan Peña (Tolima). Cuarto árbitro: John Reyes (Antioquia).

John Reyes (Antioquia). VAR: Ricardo García (Santander).

Ricardo García (Santander). AVAR: Jhon León (Caldas).

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