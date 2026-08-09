Mourinho lanza el primer dardo en su regreso al Real Madrid: Bernardo Silva, señalado

El técnico portugués valoró el debut del nuevo refuerzo, aunque dejó claro que espera una mejora física del mediocampista tras sus vacaciones

El estratega critica al nuevo fichaje a su más puro estilo | Reuters

José Mourinho necesitó poco tiempo para volver a mostrar una de las características que marcaron su primera etapa al frente del Real Madrid: hablar sin rodeos sobre el rendimiento de sus futbolistas. Después de la victoria por 2-1 frente al Ferencváros en Budapest, el entrenador portugués dejó su primer mensaje directo hacia uno de los integrantes de la plantilla y el destinatario fue Bernardo Silva, uno de los refuerzos del conjunto blanco para la temporada 2026-27.

El mediocampista portugués tuvo sus primeros minutos con la camiseta madridista en el Ferencváros Stadion, donde ingresó después del descanso y disputó 48 minutos. Su estreno coincidió con el primer triunfo del Real Madrid en esta segunda etapa de Mourinho, después del empate 2-2 frente a la Fiorentina. Los blancos se impusieron en Hungría con goles de Mario Rivas y Carlos Espí, mientras que Kenan Kodro descontó para el conjunto local.

Mourinho señala el estado físico de Bernardo Silva

El contexto del partido también explica parte de la valoración del entrenador. Ferencváros llegó al amistoso con más ritmo competitivo, pues ya había disputado encuentros de su campeonato y de la fase previa europea, situación que Mourinho destacó posteriormente al considerar que el rival ofreció una intensidad importante para medir el momento de su equipo. El Madrid fue superior durante buena parte del primer tiempo y encontró el 0-1 al minuto 41 mediante Mario Rivas. Carlos Espí amplió la ventaja al 49′ con su primer gol como merengue y Kodro estableció el 1-2 definitivo al 57′.

¡Golazo de EQUIPO!

⚽️ Carlos Espí pic.twitter.com/LoIPvMatC7 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 8, 2026

Mourinho modificó prácticamente toda la estructura del equipo durante la segunda mitad. Bernardo apareció acompañado inicialmente por Fede Valverde en la zona central, pero posteriormente adelantó su posición con la entrada de Jorge Cestero. Ese movimiento fue precisamente uno de los aspectos que explicó el entrenador después del encuentro, quien reconoció que al portugués todavía le falta condición física para sostener determinadas funciones.

Ahí apareció el primer dardo de Mourinho en su nueva etapa madridista. Aunque comenzó resaltando la importancia del futbolista y terminó reconociendo sus condiciones, el técnico fue claro sobre el estado en el que regresó después del periodo de descanso: “Bernardo es muy importante, pero el pobre es otro que ha tenido vacaciones. Le hace bien a la cabeza no hacer nada durante el período de vacaciones. Se ha presentado en una forma física bastante inferior y tiene que crecer, pero es un jugador tremendo que nos da salida de balón”.

El entrenador explicó además por qué decidió modificar la ubicación de Bernardo conforme avanzó el segundo tiempo. “Durante el partido he entendido que le estaba faltando fuerza física, y meto a Cestero para dar un poco más de estabilidad. Es un jugador que hace tres o cuatro posiciones, y nosotros queremos una plantilla corta, 20 jugadores más los lesionados que tenemos por algún tiempo, necesitamos de algún jugador que pueda jugar en diferentes posiciones”. Mourinho considera que esa polivalencia tendrá un valor especial en una plantilla que pretende mantener reducida durante la temporada.

Bernardo Silva responde tras su debut con el Real Madrid

Bernardo Silva, por su parte, asumió que apenas comienza su proceso de adaptación. El portugués no escondió que todavía necesita recuperar ritmo después de las vacaciones y explicó que sus primeros días están enfocados tanto en mejorar físicamente como en entender las características de sus nuevos compañeros. Su estreno se produjo pocos días después de incorporarse a los entrenamientos del conjunto blanco.

Al hablar sobre la función que pretende desempeñar dentro del sistema de Mourinho, Bernardo dejó claro que no se considera condicionado por una sola posición: “Intento dar al equipo lo que necesita en el momento. A veces más en la construcción, a veces más adelante, en la presión o en el último tercio. Intento ayudar en varios sitios diferentes y estaré para ayudar en todo lo que sea posible”. Esa explicación conecta directamente con uno de los principales elogios de Mourinho, quien considera fundamental disponer de futbolistas capaces de adaptarse a diferentes zonas del campo.

El portugués también hizo balance de sus primeros minutos como madridista y reconoció el margen que todavía tiene por delante. “Estoy muy contento y muy feliz por haber debutado. Es todavía la primera semana, tengo muchas cosas que mejorar, pero lo más importante es ganar el ritmo para empezar bien la temporada y eso estamos haciendo”. El objetivo inmediato pasa por alcanzar una condición competitiva que le permita afrontar el comienzo oficial del curso después de una incorporación tardía a la preparación.

Finalmente, Bernardo habló de la dificultad del regreso al trabajo y de la necesidad de conocer cuanto antes a quienes serán sus compañeros durante la temporada: “El regreso de vacaciones ha sido duro, pero estoy muy feliz de haber empezado. Intentando conocer a mis compañeros, porque es importante conocer las características para entender qué les gusta en los partidos, en los entrenamientos. Estaré preparándome lo mejor posible para empezar bien la temporada”. El mensaje muestra que futbolista y entrenador coinciden en el diagnóstico: todavía falta ritmo, aunque su adaptación ya está en marcha.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid?

El Real Madrid volverá a jugar el miércoles 12 de agosto de 2026, cuando visite al Deportivo de La Coruña en el estadio de Riazor, en la LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera. El amistoso está programado para las 21:00 horas de España y será la siguiente prueba de pretemporada para el equipo de José Mourinho tras el triunfo frente al Ferencváros.

Después, los blancos afrontarán otro amistoso el 16 de agosto ante el Schalke 04. Con el inicio de LaLiga previsto para el 22 de agosto frente al Espanyol, el mediocampista tendrá las próximas pruebas de pretemporada para recuperar terreno y acercarse al nivel que Mourinho espera de una pieza a la que, pese al dardo, ya considera importante para su nuevo Madrid.

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