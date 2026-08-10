¿Qué es una alineación de planetas y cómo ver este fenómeno el 12 de agosto en México?

Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno coincidirán antes del amanecer en un fenómeno visible parcialmente desde México

¿Cuáles son los seis planetas que se alinearán y cómo ver en México? | Reuters

La madrugada del 12 de agosto de 2026 tendrá uno de los fenómenos astronómicos más esperados del mes: una alineación de seis planetas que podrá observarse desde México antes de la salida del Sol. Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno aparecerán distribuidos en una misma región del cielo, formando lo que popularmente se conoce como un desfile planetario.

Una alineación planetaria no significa que los planetas formen una línea recta en el espacio. Se trata de un efecto de perspectiva visto desde la Tierra, ya que los planetas orbitan alrededor del Sol aproximadamente en un mismo plano y, desde nuestro punto de observación, parecen ubicarse a lo largo de una trayectoria similar en el firmamento conocida como eclíptica.

¿A qué hora empieza la alineación de planetas este 12 de agosto?

En México, el fenómeno comenzará a apreciarse durante la madrugada del miércoles 12 de agosto, aproximadamente a partir de las 04:00 horas. La ventana útil de observación dependerá de la ciudad, de la hora local del amanecer y de las condiciones del horizonte, ya que Mercurio y Júpiter estarán ubicados muy cerca de la línea oriental antes de que el cielo comience a iluminarse.

Para la Ciudad de México, la mejor ventana práctica de observación será aproximadamente entre las 05:35 y las 05:53 horas. La salida del Sol está prevista cerca de las 06:16, por lo que el margen para intentar identificar a Mercurio y Júpiter será reducido. En términos generales, para el hemisferio norte la recomendación es observar entre 30 y 60 minutos antes de la salida local del Sol.

¿Cuáles son los seis planetas que se alinearán y cómo poderlos ver en México?

Los seis integrantes de la alineación serán Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno. Saturno y Marte serán los más sencillos de identificar a simple vista, mientras Mercurio también podrá observarse si existe un horizonte oriental completamente despejado. Júpiter, aunque es brillante, estará todavía más bajo que Mercurio y su visibilidad dependerá en gran medida de la ausencia de edificios, árboles, montañas o bruma.

Urano y Neptuno requerirán instrumentos ópticos. Para Urano se recomienda utilizar prismáticos, mientras que para Neptuno será necesario un telescopio. Los seis planetas no aparecerán en una línea perfecta, sino distribuidos en un amplio arco desde el este hacia el suroeste en el hemisferio norte.

Saturno estará entre los primeros cuerpos en aparecer y podrá identificarse por su brillo estable y tonalidad ligeramente dorada. Marte también será visible a simple vista y destacará por su tono rojizo o anaranjado. Más cerca del amanecer surgirán Mercurio y Júpiter, mientras Urano y Neptuno permanecerán como los objetivos más complicados para quienes intenten localizar todos los integrantes del desfile.

Recomendaciones para ver a simple vista la alineación de planetas

Para observar el fenómeno desde México se recomienda buscar un sitio elevado o abierto con vista despejada hacia el horizonte oriental. Campos, costas, azoteas, balcones altos y cimas de colinas pueden ofrecer mejores condiciones, especialmente para intentar localizar Mercurio y Júpiter, que permanecerán muy cerca del horizonte.

La contaminación lumínica también puede reducir la visibilidad de los planetas menos brillantes, por lo que alejarse de las zonas con mayor iluminación facilitará la observación. Una aplicación de mapa celeste puede ayudar a identificar cada planeta y evitar confundirlos con estrellas, además de mostrar su posición específica dependiendo de la ubicación del usuario.

La alineación podrá seguirse sin protección ocular especial mientras la observación se realice antes de la salida del Sol. En caso de utilizar prismáticos o telescopio, se deberá evitar apuntarlos hacia el Sol o utilizarlos cuando este ya se encuentre sobre el horizonte, debido al riesgo de lesiones oculares.

El 12 de agosto tendrá además otros eventos astronómicos. Durante el día ocurrirá un eclipse total de Sol, aunque su fase de totalidad no será visible desde México, mientras que durante la noche del 12 al 13 de agosto se registrará el pico de actividad de la lluvia de meteoros Perseidas. La alineación planetaria podrá seguir observándose en fechas cercanas, por lo que las mañanas del 11, 13 y 14 de agosto también pueden servir como alternativas en caso de condiciones meteorológicas adversas.

Te puede interesar: