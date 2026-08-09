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Posibles alineaciones del Águilas Doradas vs Llaneros por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Publicado por Nicolás Cadena

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los datos previos al partido entre Águilas Doradas y Llaneros.

Águilas Doradas recibe a Llaneros por la cuarta fecha del FPC
Águilas Doradas vs Llaneros, previa | Claro Sports

Comienza la semana a puro Fútbol Profesional Colombiano. Sigue en curso la cuarta jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Águilas Doradas recibe en su casa, El Estadio Cincuentenario de Medellín, a Llaneros. Dos equipos que buscan ser la revelación de esta nueva temporada.

Posible alineación de Águilas Doradas para el juego por la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Águilas Doradas: Jorge Soto; Jhon Meléndez, Andrés Mosquera, John Ontaneda, Javier Mena; Juan Roa, Frank Lozano; Junior Noguera, Andrés Ricaurte, Eduar Arizalas y Antony Vásquez. D.T.: Flavio Robatto.

Posible alineación del Llaneros para el juego por la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Llaneros: Roameth Romaña; Juan Pertuz, Howell Mena, Francisco Meza, Jhojan Escobar; Neider Ospina, Carlos Sierra, Kelvin Osorio; Luis Miranda, Jhon Vásquez y Yorleys Mena. D.T.: José Luis García.

¿Cómo y dónde ver a Águilas Doradas vs Llaneros por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la cuarta fecha, se llevará a cabo en el Estadio Cincuentenario de Medellín el lunes 10 de agosto a partir de las cuatro de la tarde (hora COL). El cotejo será transmitido por Win Sports y Win+ Fútbol, así como Win Play vía streaming.

Últimos partidos de Águilas Doradas

  • 01.08.2026 | Deportivo Pasto 1-2 Águilas Doradas | Fecha 2.
  • 26.07.2026 | Águilas Doradas 2-1 Santa Fe | Fecha 1.
  • 26.05.2026 | Rea Cundinamarca 2-2 Águilas Doradas | Fecha 5 (Copa).
  • 21.05.2026 | Águilas Doradas 1-1 Pereira | Fecha 4 (Copa).

Últimos partidos del Llaneros

  • 04.08.2026 | Llaneros 3-1 Fortaleza | Fecha 3.
  • 30.07.2026 | Bucaramanga 1-1 Llaneros| Fecha 2.
  • 27.07.2026 | Llaneros 1-0 Pereira | Fecha 1.
  • 24.07.2026 | Boyacá Chicó 0-1 Llaneros| Fecha 5 (Copa).

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

  • Árbitro central: Carlos Márquez (Bolívar).
  • Asistente 1: Elkin Abril (Casanare).
  • Asistente 2: Heiberth Calvo (Bogotá).
  • Cuarto árbitro: Javier Villa (Antioquia).
  • VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá).
  • AVAR: Ariel Quintana (Córdoba).

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