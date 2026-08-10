Manchester United vs Leeds en vivo: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido amistoso de pretemporada 2026

Manchester United vs Leeds, tienen un compromiso amistoso este miércoles 12 de agosto a poco menos de 10 días de que inicie la Premier League

Manchester United vs Leeds, en vivo online el partido amistoso | Claro Sports



Claro Sports continúa con la transmisión para gran parte de América Latina de los mejores partidos de la pretemporada del fútbol europeo. Ahora es turno de uno de los duelos más atractivos del verano: Manchester United vs Leeds United, un enfrentamiento con historia que tendrá como escenario Dublín, Irlanda. Ambos equipos afinan los últimos detalles de su preparación rumbo a la Premier League 2026-27 y buscan llegar en gran forma al inicio de la nueva campaña.

El Manchester United afronta esta etapa bajo las órdenes de Michael Carrick, quien vivirá su primera temporada completa al frente de los Red Devils. El equipo ha mostrado una notable mejoría tras caer 1-0 ante Wrexham, pues después goleó 5-0 al Rosenborg, venció 2-1 al Atlético de Madrid con doblete de Bryan Mbeumo y empató 1-1 frente al París Saint-Germain. Además, sumó refuerzos como Andrey Santos y Youri Tielemans, mientras Marcus Rashford regresó tras su préstamo con el Barcelona. Carrick buscará consolidar su proyecto y devolver al United al protagonismo, con el regreso a la UEFA Champions League como uno de sus grandes objetivos.

Del otro lado, Leeds United llega con buenas sensaciones tras su regreso a la máxima categoría del futbol inglés. El conjunto dirigido por Daniel Farke terminó en el puesto 14 la temporada anterior y ahora apuesta por una plantilla reforzada para dar un salto de calidad. Tras perder 3-2 ante Wrexham, los Whites encadenaron tres victorias ante Sunderland, Liverpool y RB Leipzig. Dominic Calvert-Lewin ha sido uno de sus referentes ofensivos, con un doblete frente a los Reds, mientras que también llegaron jugadores como James Trafford, Tarik Muharemović y Harry Wilson. El objetivo es claro: competir por un lugar en el Top 10 de la Premier League.

Manchester United vs Leeds en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido amistoso de pretemporada 2026?

Manchester United y Leeds se verán las caras este miércoles 12 de agosto en uno de los últimos amistosos de la pretemporada del fútbol europeo. El partido tendrá como escenario el Croke Park Stadium de Dublín, República de Irlanda, donde ambos equipos buscarán afinar los últimos detalles de sus plantillas y llegar con mayor confianza al inicio de la Premier League, programado para el próximo 21 de agosto. Esta será una prueba exigente para dos clubes que ultiman su preparación y quieren cerrar esta etapa con buenas sensaciones antes del arranque de la nueva campaña.

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

12:30 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú : 13:30 horas

: 13:30 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

14:30 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

¿Dónde ver el Manchester United vs Leeds en vivo, el partido amistoso de clubes 2026?

Manchester United y Leeds se miden en uno de los encuentros más atractivos de la pretemporada de la Premier League, un encuentro que servirá para seguir de cerca la preparación de ambos equipos rumbo a una nueva campaña. En Claro Sports podrás vivir este partido con una cobertura especial que irá más allá de los 90 minutos, con el seguimiento de los protagonistas, las jugadas más importantes, estadísticas y las claves del encuentro.

Disfruta la transmisión en vivo online de Manchester United vs Leeds a través de Claro Sports en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Conecta con Claro Sports y no te pierdas ningún detalle de este choque del fútbol inglés, acompañado por nuestro equipo de expertos y toda la información que necesitas para vivir la emoción del partido.

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas

Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

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