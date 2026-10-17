La guerra entre Javier Tebas y el Real Madrid se intensifica: ¿podría ser inhabilitado el presidente de LaLiga?

El Real Madrid solicitó la dimisión de Javier Tebas, sin embargo el presidente de LaLiga comparó la comunicación del club merengue con el nazismo

Javier Tebas y Real Madrid protagonizan una nueva guerra | Claro Sports

La polémica entre el Real Madrid y Javier Tebas continúa tras las nuevas declaraciones del presidente de LaLiga de este 17 de octubre sobre sus comparaciones de la comunicación del club merengue con la propaganda nazi, después de que se informara que el Consejo Superior de Deportes (CSD) analiza la posibilidad de actuar de oficio ante sus declaraciones.

La guerra de declaraciones entre ambos bandos tiene una larga data, prácticamente desde las primeras decisiones del presidente de LaLiga cuando asumió el cargo en 2013. Sin embargo, conforme han pasado los años, la animadversión ha crecido de forma exponencial, pese a que Javier Tebas es un aficionado declarado del Real Madrid.

Las comparaciones de Javier Tebas surgieron a raíz de los contenidos que generó Real Madrid TV sobre las quejas arbitrales e institucionales. El canal del equipo cuestionó la sanción de cuatro partidos que recibió Vinicius Jr. tras el partido frente al Villarreal, así como los horarios y el calendario del campeonato, al insinuar que perjudican al club de forma deliberada. El presidente de LaLiga no se quedó callado y, en una publicación en redes sociales, indicó que las técnicas de comunicación le recordaban a los mecanismos de propaganda de Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del régimen nazi. Sus declaraciones provocaron que la institución merengue solicitara su dimisión a través de un comunicado de prensa.

De acuerdo con un reporte de distintos medios de comunicación, el Consejo Superior de Deportes supuestamente evalúa si intervenir oficialmente por las declaraciones de Javier Tebas, quien ocupa el cargo de presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Sin embargo, el informe no detalla las posibles sanciones que enfrentaría el dirigente ni confirma la apertura de un expediente disciplinario.

“No me creo la noticia de que el Consejo Superior de Deportes estudie adoptar medidas por mis declaraciones. Si se confirma, espero que su investigación empiece por leer lo que escribí y por revisar algunas de mis declaraciones anteriores“, declaró Javier Tebas durante las primeras horas de este sábado a través de sus redes sociales, mientras cuestionaba el criterio aplicado a sus palabras frente a otras declaraciones del Real Madrid. “¿Qué criterio se utiliza para valorar unas declaraciones y otras? ¿Afirmar que te han robado campeonatos queda dentro de la libertad de expresión, pero criticar unos métodos de propaganda, aclarando expresamente que no se comparan ideologías ni se señala a la afición, merece una intervención de oficio? Las vías y las responsabilidades pueden ser distintas. La coherencia institucional sigue siendo exigible. Que se lea lo que realmente escribí, que se expliquen los criterios y que se apliquen con independencia. La libertad de expresión no puede depender del apellido de quien habla”.

¿Javier Tebas podría enfrentar una sanción? | Claro Sports

El Consejo Superior de Deportes (CSD) es un organismo público del Gobierno español que supervisa determinados aspectos del deporte, mientras que LaLiga es una entidad privada que organiza las competiciones profesionales de fútbol. Por eso, aunque LaLiga tiene autonomía para gestionar sus actividades, debe cumplir la legislación deportiva española. En el caso de Javier Tebas, presidente de LaLiga, el artículo 104.1.i) de la Ley 39/2022, del Deporte, contempla como infracción muy grave los actos notorios y públicos que atenten contra la dignidad o el decoro deportivos. Este artículo podría ser relevante por sus declaraciones sobre Real Madrid TV y su comparación con mecanismos de propaganda nazi, aunque las autoridades tendrían que determinar si sus palabras encajan legalmente en esa conducta.

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Si el CSD considera que existen motivos para actuar, puede promover la intervención del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), un órgano administrativo al que corresponde investigar y, en su caso, sancionar este tipo de infracciones, conforme al artículo 114.3 de la misma ley. En caso de acreditarse una infracción muy grave de las contempladas en el artículo 104.1, el artículo 108.1 prevé posibles sanciones, entre ellas multas de 3.000,01 a 30.000 euros e inhabilitaciones de dos a 15 años, según corresponda. Sin embargo, que el CSD estudie el asunto no significa que ya exista un expediente formal ni que Tebas vaya a ser sancionado. Además, una eventual resolución podría impugnarse ante la justicia por la vía contencioso-administrativa. De esta forma, el dirigente tendrá que esperar a que las autoridades competentes evalúen la situación, en uno de los momentos más tensos de la disputa entre el presidente de LaLiga y el club merengue.