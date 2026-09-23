Javier Tebas: “Mientras Florentino Pérez siga siendo presidente del Real Madrid, la relación es irreparable”

El presidente de LaLiga explicó que sus diferencias con el club blanco están relacionadas con el modelo de fútbol que impulsa el dirigente madridista

Javier Tebas habla sobre Florentino y el Real Madrid | Reuters

Javier Tebas volvió a pronunciarse sobre la relación entre LaLiga y el Real Madrid, después de la tensión generada por los recientes intercambios de declaraciones entre ambas partes. El presidente de la competición española aseguró que el conflicto no es con la institución madridista, sino con la forma en la que, según su postura, se plantea el modelo de fútbol bajo la dirigencia de Florentino Pérez.

Durante la XII Gala del Altruismo celebrada en Brunete, Tebas fue cuestionado sobre su relación con el presidente del Real Madrid y respondió que el escenario actual no tiene solución mientras Pérez continúe al frente del club. “Mientras Florentino siga siendo presidente del Real Madrid, la relación es irreparable. El problema es el modelo de fútbol de Florentino, nosotros no defendemos ese modelo”, explicó.

El dirigente de LaLiga también aclaró que sus diferencias no representan un rechazo hacia el conjunto blanco. “No estoy nada de acuerdo con los dirigentes de ahora mismo, pero no tengo nada en contra del Real Madrid. Es mi equipo desde niño”, señaló Tebas al hablar de su vínculo con la institución.

Tebas: “No se ataca a LaLiga, se ataca a todos los clubes”

El presidente de LaLiga también fue cuestionado por las críticas del Real Madrid a la competición y por los señalamientos relacionados con las decisiones arbitrales. Tebas indicó que entiende los reclamos sobre jugadas puntuales, pero rechazó que se cuestione la integridad del torneo.

“Entiendo la crítica, pero no puedo entender que digan que la competición esté adulterada”, comentó. Sobre la acción entre Jude Bellingham y Cuti Romero durante el derbi madrileño, consideró que no existían argumentos para una expulsión del futbolista del Real Madrid.

En cuanto a la jugada protagonizada por Lee Kang-in y Federico Valverde, Tebas reconoció que podía existir una sanción mayor, aunque señaló diferencias con la interpretación de otros sectores. “La acción sí pudo ser de tarjeta roja, pero no tan flagrante como dicen los demás”, afirmó.

Tebas también habló sobre las críticas realizadas desde Real Madrid TV y señaló que los cuestionamientos constantes hacia los arbitrajes afectan a la imagen de la competición. “Cuando se ataca a LaLiga, la integridad de la competición, que si está adulterada, no se ataca a LaLiga, se ataca a todos los clubes”, explicó.

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El presidente de LaLiga añadió que otros clubes también han expresado desacuerdos con algunas posturas del Real Madrid. “Hace tiempo que hay quejas de otros clubes con la postura del Real Madrid. Lo del Atlético de Madrid no es nuevo, Sevilla, Valencia… que digan que está adulterada y la liga no vale nada es una falta de respeto”, finalizó.

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