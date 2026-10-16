Real Madrid vs Javier Tebas: una relación que pasó del amor al odio

La enemistad del Real Madrid y Javier Tebas volvió a flote tras la solicitud de dimisión para el presidente de LaLiga en un comunicado de prensa

Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas | Reuters

La telenovela entre Javier Tebas y el Real Madrid sumó un nuevo capítulo este 16 de octubre, tras la solicitud del conjunto merengue para que el presidente de LaLiga dimita, a través de un comunicado de prensa. Lo curioso es que esta rivalidad tuvo un origen particular, pues el dirigente es un aficionado declarado del club blanco, un sentimiento que, según el propio dirigente, se mantiene intacto a nivel personal, aunque su relación institucional con la directiva del club esté completamente rota desde hace una década

Las últimas quejas del Real Madrid parecen ser de las más duras que se recuerden, debido a que el club merengue “considera absolutamente intolerable y de extraordinaria gravedad que quien ocupa dos cargos de máxima responsabilidad en el fútbol español recurra a una comparación con los métodos de propaganda del régimen nazi para desacreditar a nuestro club, a su dirección y a su televisión”. Este extracto del comunicado corresponde a la respuesta del equipo blanco a las declaraciones del presidente de LaLiga, quien reaccionó a las quejas del conjunto merengue contra las decisiones de la institución y el arbitraje español. “Estas declaraciones constituyen un nuevo episodio de los ataques reiterados de Javier Tebas contra el Real Madrid, su presidente y sus medios de comunicación”.

Javier Tebas Medrano ocupa el cargo desde abril de 2013 y, desde entonces, ha ganado cuatro reelecciones consecutivas. Su actual periodo está previsto que termine a finales de 2027 tras ser reelegido sin oposición en 2023, en un ecosistema donde los estatutos actuales de LaLiga no contemplan un límite máximo de mandatos. Sin embargo, han sido 13 años convulsos en una relación rota con el equipo de sus amores.

La enemistad nació en 2015, cuando Javier Tebas propuso una venta centralizada de los derechos de televisión de LaLiga. Los clubes tenían planeado entregar el paquete completo de los derechos de transmisión; sin embargo, Florentino Pérez, en su papel como presidente del Real Madrid, se opuso debido a su lucha para que el conjunto merengue tuviera independencia económica, al considerar que el equipo generaba más dinero que el resto.

La relación quedó completamente rota con el proyecto de la Superliga en 2021. El conjunto blanco propuso una liga exclusiva con los mejores clubes de Europa, con la intención de dejar en segundo plano los campeonatos domésticos. La propuesta generó un sinfín de críticas de los aficionados, los clubes más pequeños y algunos dirigentes, incluido Javier Tebas, quien rechazó la idea. Sin embargo, ese mismo año llegaría otro problema: LaLiga firmó un acuerdo con el fondo CVC Capital Partners para inyectar dinero a los clubes a cambio de un porcentaje de sus derechos de televisión durante 50 años, pero el Real Madrid rechazó el convenio y presentó más de 50 demandas legales en contra del presidente.

La lista de quejas es amplia y extensa. Florentino Pérez ha criticado la ausencia de castigos contra el Barcelona por el caso Negreira, una investigación de la justicia española sobre los pagos del equipo, entre 2001 y 2018, a empresas vinculadas con José María Enríquez Negreira, quien ocupaba el cargo de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El caso está marcado por las sospechas de cohecho, corrupción deportiva, administración desleal y falsedad documental, un proceso que sigue en curso sin una sentencia definitiva.

El punto de quiebre llegó con el bloqueo del Real Madrid al partido entre el Villarreal y el Barcelona que se propuso disputar fuera de España. El encuentro en Miami jamás se celebró debido a las quejas por la posible alteración de la “integridad de la competición”. Javier Tebas acusó al club merengue de alterar aún más el desarrollo de LaLiga con su presión contra los árbitros. Durante el año pasado 2025, la institución de Valdebebas declaró a Tebas persona non grata, pero el presidente sentenció que su afición por el Real Madrid se mantenía intacta desde que era niño, sin importar las declaraciones del club.

La última polémica llegó después del derbi madrileño. El club merengue acusó a LaLiga por el arbitraje, mientras que el presidente dejó claro que las acusaciones solo buscaban “tapar carencias de juego”. El debate no termina y el capítulo más reciente llegó con la comparación que Javier Tebas hizo entre la comunicación del Real Madrid y los métodos de propaganda nazi de Joseph Goebbels. Se trata de un ir y venir de declaraciones que parece no tener un final cercano.