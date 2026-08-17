Real Madrid no presentará a sus fichajes ni a José Mourinho

El club blanco recibirá a Mourinho y sus seis fichajes en actos privados, sin Bernabéu, aficionados ni ruedas de prensa

Los seis refuerzos madridistas ya tuvieron minutos de pretemporada | Reuters

El Real Madrid cambiará por completo el protocolo para presentar a sus nuevas incorporaciones. El conjunto blanco decidió que este verano no habrá actos públicos en el Santiago Bernabéu ni ruedas de prensa para sus seis refuerzos y tampoco para José Mourinho, quien regresó al banquillo del club para la temporada 2026-27.

De acuerdo con información de OK Diario, la institución organizará únicamente recibimientos privados con Florentino Pérez. Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Carlos Espí y Yan Diomandé tendrán encuentros individuales con el presidente, acompañados por familiares y personas cercanas.

Habitualmente, los nuevos jugadores participaban primero en un acto institucional junto a Florentino Pérez y posteriormente comparecían ante los medios de comunicación, como sucedió el verano pasado con Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Franco Mastantuono y Trent Alexander-Arnold.

Tampoco habrá una presentación multitudinaria en el Santiago Bernabéu, escenario que el club ha utilizado en el pasado para recibir a sus grandes figuras. El caso más reciente fue el de Kylian Mbappé, quien fue presentado ante miles de aficionados después de concretarse su llegada al equipo blanco.

Según los reportes, Florentino pasó buena parte del verano fuera de Madrid, situación que fue aplazando los actos previstos con los nuevos futbolistas. Incluso la presentación de Dumfries llegó a estar programada, pero finalmente el club optó por eliminar los protocolos tradicionales.

Los seis refuerzos ya han tenido actividad bajo las órdenes de Mourinho durante la preparación de la nueva campaña. Yan Diomandé fue el último en estrenarse, al disputar sus primeros minutos en el triunfo 0-3 frente al Schalke 04, partido que cerró la preparación del conjunto madridista antes de comenzar el campeonato español.

El técnico portugués tampoco tendrá un acto especial por su regreso al club. Mourinho seguirá una línea similar a la que se utilizó con Álvaro Arbeloa, quien no tuvo presentación cuando asumió el primer equipo y realizó su primera aparición pública en la conferencia previa a su debut. En el caso del portugués, su primera rueda de prensa está prevista para el viernes antes de enfrentar al Espanyol.

El cuadro merengue regresará este martes a los entrenamientos después de recibir descanso tras el amistoso en Alemania. El objetivo inmediato será preparar el debut de LaLiga ante el Espanyol, programado para el sábado 22 de agosto en Cornellà, mientras Pérez irá recibiendo durante la semana a las nuevas caras del proyecto en actos privados y alejados de los medios.

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