Pico y placa en Bogotá para este 14 de septiembre de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

En Claro Sports se pueden informar sobre cómo se llevará a cabo el pico y placa en Bogotá el próximo lunes 14 de septiembre.

Pico y placa | Alcaldía de Bogotá.

Los vehículos particulares en Colombia y especialmente en la capital de la república no la pasan para nada bien. Conocer con anticipación las medidas establecidas para cada día es clave para evitar multas, retrasos y gastos inesperados. En Claro Sports le contamos cuáles son las restricciones que aplican para este lunes 14 de septiembre.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este lunes, 14 de septiembre de 2026

El pico y placa, para este lunes, aplicará para las matrículas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Esto corresponde por ser día par. De lo contrario, las placas culminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 tendrán luz verde para circular por la calles de la capital colombiana.

Horario del pico y placa en Bogotá

El horario, por ahora, no presenta ninguna variación. La medida empieza a regir entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. Salvo algunas excepciones, en caso de que le toque el pico y placa, es importante buscar medios alternos para desplazarse en la ciudad.

Excepciones al pico y placa en Bogotá

Las motocicletas, además de los vehículos de motor eléctrico, no aplican en la obligación. Usted puede transitar con un permiso especial, siempre y cuando apliquen ciertas excepciones: transporte de personas en condición de discapacidad, labores de atención médica, prensa o destinación de servicios médicos. Otro método es el pico y placa solidario.

Multas y sanciones por incumplir el pico y placa

Pasar por alto la medida puede salir muy caro. El comparendo es de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes ($875.452 pesos colombianos). Hay otras consecuencias, tales como la inmovilización del vehículo y el pago de otros valores por grúa y parqueo en patios.

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