Mensaje del Atlético a Julián: “Discúlpate y ponte a trabajar”

Es lo que escuchará el delantero argentino si habla con alguno de los máximos responsables del club: Simeone, Alemany, Gil Marín… La postura del Atlético sigue siendo la misma. Y le pondrán como ejemplo a Griezmann.

Julián Álvarez no podría salir del Atlético de Madrid | REUTERS/Isabel Infantes

El Atlético sigue su hoja de ruta establecida y no se moverá un milímetro de la postura inicial sobre el asunto de Julián Alvarez. El delantero argentino se incorporó a la disciplina del club madrileño hoy día 10, como no podía ser de otra manera, y pasó pruebas médicas y de esfuerzo en el centro médico habitual del Atlético.

El equipo madrileño llegó a primera hora de la mañana a Madrid procedente de Seúl y los futbolistas que se desplazaron a Corea tendrán descanso hasta el miércoles. Todo programado. El resto de la plantilla sí se irá entrenando en Madrid. Y lo harán haciendo por grupos, por cuantos los internacionales se han ido incorporando de manera progresiva. Lee la nota completa AQUÍ.

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