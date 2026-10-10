Real Madrid derrota al Villarreal con gol de Diomande y resiste la expulsión de Vinicius

El conjunto de José Mourinho conserva el marcador con diez jugadores y alcanza los 18 puntos en la tercera posición de LaLiga

Real Madrid vence al Villarreal en el Santiago Bernabéu. | Reuters

El Real Madrid derrotó 1-0 al Villarreal en el Estadio Santiago Bernabéu, en un partido correspondiente a la jornada 8 de LaLiga 2026-2027. Un gol de Yan Diomande al minuto 62 fue suficiente para que el conjunto dirigido por José Mourinho se quedara con los tres puntos, pese a disputar el cierre del encuentro con diez futbolistas tras la expulsión de Vinicius Junior.

La victoria permitió que el Real Madrid llegara a 18 puntos y se colocara en el tercer lugar de la clasificación, mientras que el Villarreal permaneció en la décima posición con ocho unidades. El equipo blanco tuvo que resistir los intentos del conjunto visitante durante los últimos 20 minutos, después de que el árbitro anulara un gol de Vinicius y expulsara al brasileño en la misma jugada.

El encuentro comenzó con oportunidades para los locales. Kylian Mbappé estuvo cerca de abrir el marcador al minuto 6, cuando recibió un pase de Álvaro Carreras dentro del área y remató al poste. El francés volvió a tener una oportunidad al 21′, pero tardó en definir y permitió que el portero Péter Gulácsi controlara su disparo.

MÁS INFORMACIÓN: Así vivimos el triunfo del Real Madrid sobre el submarino amarillo

El Villarreal también encontró espacios para atacar, principalmente por medio de Alberto Moleiro, Ayoze Pérez y Santi Comesaña. Sin embargo, ninguno de los equipos consiguió marcar durante el primer tiempo. El Madrid llegó al descanso con el 52 por ciento de posesión, cinco disparos y cuatro tiros de esquina, frente a tres remates del conjunto visitante.

Yan Diomande marca el gol del triunfo para el Real Madrid ante Villarreal

José Mourinho modificó su ataque durante los primeros minutos del segundo tiempo. Vinicius Junior ingresó al minuto 51 en sustitución de Trent Alexander-Arnold, mientras que Marc Cucurella reemplazó a Álvaro Carreras. Los movimientos permitieron al Madrid buscar mayor profundidad por las bandas, con Mbappé como referencia ofensiva.

El Villarreal respondió con dos disparos de Pape Gueye desde fuera del área, pero Thibaut Courtois evitó la caída de su portería. Las intervenciones del guardameta belga mantuvieron el empate hasta que el Madrid encontró la jugada que cambió el encuentro.

Al minuto 62, Federico Valverde filtró un pase para Yan Diomande, quien ingresó al área y definió con un disparo cruzado, cerca de la base del poste, para superar a Gulácsi. La anotación representó el primer gol del marfileño con el Real Madrid en la temporada de LaLiga y puso el 1-0 en el marcador.

Con la ventaja a su favor, el equipo blanco intentó aprovechar los espacios que dejó el Villarreal. No obstante, el partido cambió al minuto 71, cuando una acción protagonizada por Vinicius obligó al árbitro Isidro Díaz de Mera a revisar la jugada en el VAR.

¿Por qué expulsaron a Vinicius en el Real Madrid vs Villarreal?

Vinicius Junior había marcado el que parecía ser el segundo gol del Real Madrid al minuto 71, después de recibir un pase de Jude Bellingham desde la banda izquierda. El brasileño empujó el balón a la portería y celebró la anotación frente a los aficionados del Santiago Bernabéu.

Sin embargo, el árbitro acudió al monitor del VAR para revisar una falta previa de Vinicius sobre Nathan-Dylan Saliba. Tras observar la acción, Díaz de Mera determinó que el brasileño había jalado del cabello a su rival, por lo que anuló el gol y le mostró la tarjeta roja directa. El Madrid pasó de celebrar el 2-0 a defender su ventaja con un futbolista menos.

La expulsión obligó a Mourinho a modificar su planteamiento. Eduardo Camavinga ingresó al minuto 77 en lugar de Arda Güler, con el objetivo de reforzar el mediocampo. Más adelante, Denzel Dumfries reemplazó a Diomande para fortalecer la defensa durante los minutos finales.

Courtois evita el empate y Real Madrid llega a 18 puntos en LaLiga

Thibaut Courtois fue determinante para conservar el triunfo, especialmente al minuto 75, cuando Carlos Romero disparó con dirección al ángulo y el portero belga desvió el balón. El Villarreal aprovechó la superioridad numérica para aumentar su presencia en campo contrario, aunque no logró convertir sus oportunidades.

El Real Madrid también tuvo la posibilidad de ampliar la diferencia al minuto 78. Federico Valverde habilitó a Mbappé frente a Gulácsi, pero el delantero francés intentó elevar el balón sobre el guardameta y su remate salió desviado. La falla mantuvo al Villarreal con posibilidades de rescatar el empate.

En los últimos minutos, el conjunto visitante buscó el gol mediante Georges Mikautadze, quien probó con un disparo de zurda que Courtois controló. El Madrid consiguió mantener el 1-0 hasta el silbatazo final, pese a las amonestaciones de Antonio Rüdiger, Ibrahima Konaté y Aurélien Tchouaméni durante el cierre del encuentro.

Con este resultado, el Real Madrid alcanzó 18 unidades y ocupa el tercer puesto de LaLiga tras ocho jornadas, mientras que el Villarreal se quedó con ocho puntos en el décimo lugar. El gol de Diomande y las intervenciones de Courtois permitieron al equipo de Mourinho sumar una victoria en casa, en un partido marcado por la expulsión de Vinicius Junior.