El DT del Milan respalda a Santiago Gimenez pese a la lluvia de críticas contra el mexicano

Allegri habla previo al partido de la jornada 32 contra el Udinese, en el que la prensa cuestionó si el mexicano tiene la calidad para ser el ‘9’ rossoneri

Allegri respalda a Santiago Gimenez | Reuters/Screenshot YouTube AC MIlan

Tras perder el fin de semana ante el Napoli, el Milan es tercero en la Serie A. El Scudetto parece lejos del alcance, con el Inter a 9 puntos de distancia, pero el puntaje representa una mejora respecto al 2025, cuando quedaron fuera de todas las competiciones europeas. Si bien tienen un mejor puntaje, las críticas al equipo rossoneri siguen debido a la falta de gol de sus atacantes.

El Milan lleva 47 goles, cuartos mejores en el calcio, pero sus líderes anotadores son Christian Pulisic y Rafael Leao, con 10. Los nueves no han estado a la altura de las expectativas, incluyendo a Santiago Gimenez, pero el entrenador del equipo, Massimiliano Allegri, respaldó al internacional mexicano

Al ser cuestionado en rueda de prensa el viernes 10 de abril sobre si Gimenez podría ser un delantero de un equipo campeón, como fuera en el pasado reciente Giroud en el Milan, Allegri dijo que no es una crítica justa debido a que la temporada estuvo marcada por la lesión, que le dejó fuera de las canchas de finales de octubre a mediados de marzo.

“En cuanto a Gimenez, cuando llegué, trabajamos juntos, pero tuvo que parar por el tobillo. Tuvo esa mala fortuna durante seis meses. Ha regresado y las primeras semanas estuvo bien, pero ahora es normal que tenga un rebote mental y físico porque es un tema fisiológico. No podemos hablar de si Gimenez o Leao pueden ser el delantero centro, o si alguien más puede. No tiene que ver con este momento hoy necesitamos tratar de sacar el máximo provecho de las características, la condición física de los jugadores y donde todos necesitan poner algo más de lo que hemos puesto, incluyéndome a mí”, dijo el entrenador del Milan, quien además dijo que el resto del plantel puede contribuir a la cuota goleadora del club.

Allegri no aseguró la continuidad de ningún elemento, pero que eso lo analizarán cuando termine la temporada: “Quedan unos 30 días y lo analizaremos en ese punto. Mañana tenemos al Udinese, pensamos en eso, pero tengo confianza total en las características y cualidades de los jugadores que tenemos en ataque“.

El ataque del Milan sigue plagado de lesiones, pero el DT no lo usa como excusa: “Pulisic y Leao, lamentablemente, han sufrido varias lesiones y no siempre han estado en la mejor forma, pero también han marcado goles importantes. Gimenez está de vuelta y Füllkrug ha mejorado en una buena liga. Necesitamos alcanzar nuestro objetivo, ya sea que juguemos con uno, dos u ocho delanteros, pero creo que la calidad de nuestros atacantes es alta”.

Los números de Santiago Gimenez con el Milan

El ex jugador del Cruz Azul y del Feyenoord llegó al Milan en febrero del 2025. Ese primer semestre disputó 19 partidos con el equipo italiano, marcando seis goles y dando tres asistencias.

Para la temporada 25/26, el Milan contrató a Nkunku en el verano y a Niclas Fullkrug en el mercado invernal. Gimenez lleva apenas un gol, en la Coppa, y dos asistencias, siendo titular en 9 de los 13 partidos que ha disputado, aunque no ha estado en el XI inicial desde antes de la lesión. El mexicano volvió a finales de marzo y ha disputado 40 minutos, ingresando como cambio ante el Torino y el Napoli.

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