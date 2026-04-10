Cuando el aburrimiento aparece… se nota (y mucho)

Llega la BO-ORING CAM a la Liga MX: así se ve el aburrimiento en las gradas

Hay días en los que, sin importar dónde estés, el aburrimiento aparece… y se instala. Sí, también pasa en el estadio. No tiene que ver con lo que ocurre en la cancha. Simplemente pasa. Hay momentos en los que la energía baja, la mente se distrae y la atención empieza a irse hacia cualquier otro lado.

Y es justo ahí donde entra la BO-ORING CAM. Una cámara que no está buscando la jugada del partido… sino algo mucho más cotidiano: esos instantes donde el aburrimiento se hace presente en la tribuna.

¿Qué captó la BO-ORING CAM?

En uno de los partidos recientes, la cámara encontró a una familia que, poco a poco, dejó de mirar la cancha. No porque algo estuviera mal… simplemente porque el aburrimiento ya estaba ahí.

Primero intentaron mantenerse atentos. Después, empezaron a distraerse. Y al final, terminaron buscando algo, lo que fuera, para pasar el rato.

Ahí fue cuando aparecieron los vasos. La idea parecía buena: construir una torre en plena tribuna. Vaso sobre vaso, con cuidado, tratando de mantener el equilibrio… como si eso fuera a romper la monotonía del momento. Pero no. La torre crecía… y el aburrimiento seguía ahí.

Intentar divertirse… sin lograrlo del todo

Lo que muestra la BO-ORING CAM es algo muy reconocible. Cuando el aburrimiento aparece, las personas intentan combatirlo: Inventan juegos, buscan retos improvisados, se distraen con cualquier cosa, intentan hacer el momento más interesante. Pero no siempre funciona. A veces, por más que lo intenten, el ambiente sigue igual.

El aburrimiento también tiene su lugar en la tribuna

Lejos de ser algo extraño, es parte de la experiencia. Momentos donde la emoción baja y la creatividad entra en acción… aunque no siempre con éxito.

La BO-ORING CAM lo deja claro: el aburrimiento no necesita explicación, solo aparece. Y cuando lo hace, siempre hay alguien tratando, sin mucho éxito, de convertirlo en algo más. Porque en el estadio, incluso cuando no pasa nada fuera de lo común… pasan cosas.

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