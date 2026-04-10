Sporting vs Alajuelense en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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Sporting Alajuelense, Liga de Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

Sporting FC y Alajuelense se enfrentan en un duelo clave por la jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Promerica, en un partido directo entre dos equipos que pelean por meterse en la zona de clasificación. Con la tabla muy ajustada y el margen de error cada vez más reducido, ambos llegan con la obligación de sumar para no quedar relegados en la lucha por los puestos de playoffs. Aquí te contamos a qué hora juegan y dónde ver Sporting vs Alajuelense en vivo.

Sporting FC tiene 18 puntos y se ubica en el sexto lugar, producto de cinco triunfos, tres empates y seis derrotas. El equipo dirigido por Andrés Carevic viene de caer 3-2 ante Cartaginés y acumula dos partidos sin ganar, luego de haber enlazado tres victorias consecutivas que lo habían ilusionado con consolidarse en la parte alta. Esa irregularidad lo sacó momentáneamente de los puestos de clasificación y ahora no tiene margen de error si pretende volver a meterse en la pelea por las instancias finales.

Por su parte, Alajuelense suma 19 puntos y se encuentra en el quinto puesto, con un registro de cinco victorias, cuatro empates y cinco derrotas. El conjunto de Óscar “Machillo” Ramírez viene de empatar 1-1 ante Guadalupe en un partido que dejó más dudas que certezas, ya que no solo mostró un rendimiento preocupante, sino que además lo dejó fuera de la zona de playoffs. Por eso, la Liga llega presionada y necesita recuperar confianza con un triunfo en un duelo que puede ser determinante para su futuro en el Clausura.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Sporting vs Alajuelense de la jornada 15 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Sporting y Alajuelense está programado para el sábado 11 de abril a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Puente Piedra. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Sporting vs Alajuelense hoy

Ni Sporting ni Alajuelense cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Andrés Carevic y Machillo Ramírez no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Sporting FC: Leonel Moreira; Yostin Salinas, Ariel Soto, Giancarlo González, Ian Lawrence; Alexander López, Jefry Valverde, Carlos Pineda, Joshua Navarro, Josimar Méndez; y Dylan Ramírez. DT: Andrés Carevic.

Alajuelense: Washington Ortega; Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Aaron Salazar, Ronald Matarrita; Celso Borges, Alejandro Bran, Anthony Hernández, Creichel Pérez, Joel Campbell; y Ronaldo Cisneros. DT: Machillo Ramírez.

Antecedentes y últimos resultados del Sporting vs Alajuelense en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Sporting y Alajuelense:

15 de febrero de 2026 | Alajuelense 1-2 Sporting | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 23 de noviembre de 2025 | Alajuelense 2-0 Sporting | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 27 de julio de 2025 | Sporting 1-2 Alajuelense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de abril de 2025 | Alajuelense 0-0 Sporting | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 12 de febrero de 2025 | Sporting 0-1 Alajuelense | Torneo Clausura 2025

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