Así son las playeras para la jornada retro de LaLiga

LaLiga celebra su jornada retro con 16 equipos que lucen camisetas inspiradas en distintas épocas, destacando los homenajes históricos de Atlético y Espanyol

16 de los 20 equipos saldrán con playeras históricas | @RCD_Mallorca | @RealOviedo

LaLiga convertirá la jornada 31 en un viaje directo al pasado. Entre el 10 y el 13 de abril de 2026, la liga española activó su primera Jornada Retro, una iniciativa en la que no solo cambian las camisetas: también habrá balón especial, árbitros con estética clásica y gráficos de transmisión con aire vintage.

En Primera División participarán 16 de los 20 clubes, con las excepciones de Real Madrid, Barcelona, Getafe y Rayo Vallecano. Dentro de ese grupo, Atlético de Madrid y Espanyol sobresalen por apostar por playeras de fuerte carga conmemorativa, ligadas a sus orígenes y a momentos de identidad muy marcados.

Deportivo Alavés

El Alavés convierte Dortmund 2001 en una playera conmemorativa. La prenda mira de frente a la final de la Copa de la UEFA ante el Liverpool, aquella noche que fijó para siempre la imagen de un equipo valiente y competitivo; más que copiar una camiseta concreta, el diseño funciona como homenaje a ese gran capítulo europeo.

Nos mediremos a la @RealSociedad en una jornada única.



📍 Jornada 31

📅 Finde del 10-13 de abril

⚔️ #RealSociedadAlavés

✨ #LALIGARETRO



¡Nuestra piel, nuestro orgullo! pic.twitter.com/o2eHeHvdb9 — Deportivo Alavés (@Alaves) March 19, 2026

Athletic Club

El Athletic rescata el uniforme de comienzos de los setenta. La playera recupera la camiseta rojiblanca con cuello cerrado, se acompaña de pantalón negro y medias con rayas horizontales rojiblancas, una combinación que remite a la etapa en la que el club reforzó su identidad moderna y ganó la Copa de 1973.

Atlético de Madrid

El Atlético vuelve a sus colores originales azul y blanco. Su camiseta está inspirada en los primeros años del club, cuando aún se reconocía con identidad blanquiazul; además, retoma el diseño especial usado en la temporada 2022-23 por el 120 aniversario, por eso entra como una de las piezas más simbólicas de toda la jornada.

👕 CONFIRMADA: LA CAMISETA RETRO QUE USARÁ EL ATLÉTICO EN SEVILLA



¿Opiniones? pic.twitter.com/CrKy8TzzOc — Pascual Ruiz Arnal (@pascualruizar) March 19, 2026

Celta de Vigo

El Celta presenta una camiseta que homenajea a Vigo. La prenda recupera el rojo y blanco de la bandera de la ciudad, incorpora el dibujo arlequín, usa un escudo de aire histórico y añade números con la cruz de Santiago, en una propuesta que no mira a una sola temporada sino a la memoria cultural del club.

❤️ Fieis, leais e valerosos 🤍



Feliz Día da #Reconquista, vigueses e viguesas. pic.twitter.com/rvqBFJImiW — Celta (@RCCelta) March 28, 2026

Elche

El Elche mira a la temporada 1991-92 para su playera retro. El diseño rescata una franja más alta y estrecha, además del escudo con la denominación “F. C.”, en una reinterpretación actual de una camiseta vinculada a una campaña muy recordada por la afición franjiverde.

Una jornada histórica, una camiseta llena de historia. — Elche Club de Fútbol (@elchecf) March 19, 2026

Espanyol

El Espanyol apuesta por una playera fundacional en amarillo y negro. Es una edición limitada para la Jornada Retro que recupera los colores de los orígenes del club, suma detalles negros, el tramado del trébol de cuatro hojas, la reproducción del artículo original en el pecho y un parche Dani retro de la campaña 1994-95.

Real Betis

El Betis mezcla varias décadas de memoria verdiblanca. Su camiseta no replica un solo modelo: reúne rayas verdiblancas de anchura clásica, una silueta recta de finales del siglo XX, cuello abierto en pico con ligera solapa y una versión bordada del escudo utilizada a inicios de los noventa.

Girona

El Girona mira a 1991-92 y a su identidad más local. La playera rescata el espíritu de una época en Segunda B y, en lo visual, mantiene el peso de las franjas rojas y blancas tradicionales, con una lectura nostálgica que conecta aquel pasado discreto con el presente competitivo del club.

❤️🤍 El futur s’escriu gràcies als que van defensar l’escut quan encara era només esperança pic.twitter.com/T0hqC5GmRi — Girona FC (@GironaFC) March 19, 2026

Levante

El Levante vuelve al origen del antiguo Fútbol Club Cabanyal. La camiseta tiene base off-white, recupera la banda diagonal negra y utiliza un escudo monocromático, una combinación que busca enlazar la historia fundacional del club con una estética sobria y muy clásica.

Mallorca

El Mallorca revive una historia nunca estrenada de la era Total 90. La playera se inspira en un diseño exclusivo de Nike que, según el relato del club, fue pensado a comienzos de los 2000 pero nunca llegó a usarse; ahora reaparece como una pieza retro ligada al Mallorca de Samuel Eto’o.

𝑳𝒂 𝒒𝒖𝒆 𝒑𝒖𝒅𝒐 𝒔𝒆𝒓 ya está disponible. 1000 unidades.



🔗 https://t.co/pj8VqGVLzG pic.twitter.com/DaL198TvJx — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) March 19, 2026

Osasuna

Osasuna homenajea al equipo rojillo de finales de los setenta. La camiseta incorpora el escudo histórico en mayor tamaño, cuello en “V” y tonalidades originales, con guiños al conjunto dirigido por Pepe Alzate, aquel que devolvió al club a Primera y dejó una identidad ofensiva muy recordada.

Real Oviedo

El Oviedo recupera una de sus camisetas más queridas. Se trata del modelo presentado en 2017 por el 91 aniversario del club, una prenda en negro y azul que la afición convirtió en objeto de culto y que ahora regresa para la jornada retro como una pieza de fuerte carga emocional.

💙 Elegancia con historia de la mano de @sidlowe y su hijo Charlie Mateo



🛡️ Nuestra camiseta retro, protagonista en #LALIGAFashionNight, une pasado y presente con orgullo



🏟️ El equipo la utilizará en su partido ante el @RCCelta en Balaídos



📲 https://t.co/5vLApjHVkV… pic.twitter.com/C1KlUyvAlj — Real Oviedo (@RealOviedo) March 19, 2026

Real Sociedad

La Real Sociedad mira a la última etapa del estadio de Atotxa. La playera lleva cuello tipo polo, canalé jacquard, franjas sublimadas con patrón noventero y, en la parte posterior, el perfil del antiguo estadio junto a las fechas 1913-1993, un detalle de memoria pura para el universo txuri-urdin.

💙🤍 Un homenaje a 𝗔𝘁𝗼𝘁𝘅𝗮.



👕 Esta será la equipación que utilizaremos en el encuentro ante el Deportivo Alavés en la ‘𝐉𝐨𝐫𝐧𝐚𝐝𝐚 𝐑𝐞𝐭𝐫𝐨’ de LaLiga (10-13 abril).



🎁 Ya a la venta en la tienda online y, desde mañana, viernes 20 de marzo, en tiendas físicas. — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) March 19, 2026

Sevilla

El Sevilla opta por una elegancia retro de tonos suavizados. Su camiseta transforma el blanco en un blanco hueso, baja la intensidad del rojo con efecto tiza, añade cuello tipo polo y remata el homenaje con el escudo histórico que utilizó el club desde principios del siglo XX hasta 1921.

😍 Nuestro diseño especial de camiseta para la jornada retro de @LaLiga 😍#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 19, 2026

Valencia

El Valencia rescata su histórico uniforme naranja de inicios noventeros. La playera se inspira en las campañas 1990-91 y 1991-92, reinterpreta el diseño con varios tonos de naranja y suma un escudo basado en el que usaba el club en aquellos años, cuando ese color terminó por consolidarse como una de sus señas.

Villarreal

El Villarreal vuelve a la estética previa a 2004. La camiseta mira a los primeros años del Submarino Amarillo en la élite y combina un amarillo intenso con una presencia marcada del azul, además de cuello tipo polo y los logotipos históricos bordados para reforzar el acabado clásico.

𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐫𝐫𝐞𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐭𝐫𝐨 𝟗𝟎𝐬



La prenda, inspirada en las camisetas que vistió el Submarino Amarillo en la década de los 90 y principios de los 2000, ya está a la venta en la Tienda Online y, a partir de mañana, estará también disponible en las Tiendas Oficiales del… pic.twitter.com/b8JkEolpTP — Villarreal CF (@VillarrealCF) March 19, 2026

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