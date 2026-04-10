La posible alineación de Chivas ante Tigres: Milito debe ajustar al tener tres bajas

El Guadalajara llega con varias ausencias para enfrentarse al equipo de Guido Pizarro en el Volcán en la jornada 14 del Clausura 2026

Las Chivas Rayadas del Guadalajara empataron de último segundo ante Pumas para seguir como líderes en el fútbol mexicano, pero tendrán una difícil visita al Volcán, un campo en el que no ganaron en sus últimas tres visitas, y con el problema adicional de llegar con varias bajas.

El Rebaño va mermado a su encuentro de este sábado ante Tigres. El Rebaño no contará con tres elementos importantes para el esquema de Gabriel Milito, donde los rojiblancos buscarán salir victoriosos del Universitario.

Chivas deberá prescindir de Richard Ledezma, Ángel Sepúlveda y Omar Govea, de cara al duelo de la jornada 14, este sábado en San Nicolás de los Garza. La ausencia de Govea no es nueva. Este se lesionó en el duelo ante Atlas, de la última fecha FIFA en Los Ángeles.

La novedad en la convocatoria fue la incorporación de Sergio Aguayo. El joven delantero de Las Vegas fue incluido en lugar de Sepúlveda, quien este torneo ha respondido con goles en momentos importantes. Aguayo ya ha sido seguido por el cuerpo técnico desde la pretemporada, y si se dan las condiciones podría debutar en Liga MX.

La posible alineación de Chivas ante Tigres

Considerando las bajas de Ledezma, Sepúlveda y Govea, este podría ser el once con el que las Chivas inicien el partido de la jornada 14 ante Tigres, con una línea de cinco defensas para esta ocasión:

PORTERO : Raúl Rangel.

: Raúl Rangel. DEFENSAR : Miguel Gómez, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo y Bryan González.

: Miguel Gómez, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo y Bryan González. MEDIOS : Luis Romo, Rubén González, Roberto Alvarado y Efraín Álvarez.

: Luis Romo, Rubén González, Roberto Alvarado y Efraín Álvarez. DELANTERO: Armando González.

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