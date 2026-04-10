Braulio Luna critica la actitud del Tri rumbo al Mundial 2026: “De repente son muy fríos; deben sentir más su profesión”

A dos meses del arranque de la Copa del Mundo, el exseleccionado mexicano señala falta de conexión, identidad y constancia en el equipo nacional

A prácticamente dos meses del inicio del Mundial 2026, las críticas hacia la selección mexicana comienzan a tomar fuerza, y ahora fue Braulio Luna quien levantó la voz sobre el momento que vive el equipo dirigido por Javier Aguirre. El exjugador del Tri, mundialista en Francia 1998 y Corea-Japón 2002, cuestionó la actitud de los futbolistas actuales, señalando una falta de conexión con la afición y una ausencia de identidad dentro del campo.

Durante la inauguración del gimnasio de la selección mexicana en el Centro de Alto Rendimiento, Luna fue claro al expresar que el equipo no está transmitiendo sensaciones positivas hacia la gente, especialmente tras los recientes empates ante Portugal y Bélgica, encuentros donde el desempeño dejó dudas y generó abucheos, sobre todo en el Estadio Azteca.

El exmediocampista consideró que uno de los principales problemas es la falta de intensidad emocional en los jugadores, quienes, desde su perspectiva, no dimensionan lo que representa disputar una Copa del Mundo. “Necesitan sentirlo más, necesitan saber que un Mundial de fútbol es único e irrepetible. Tienen el privilegio de estar en selección, que lo disfruten más, que sientan más su profesión”, declaró ante los medios de comunicación.

Luna también hizo énfasis en la relación entre el equipo y la afición, la cual considera distante en la actualidad. “De repente vemos que son muy fríos y que las cosas no se contagian, probablemente hay selecciones o jugadores más carismáticos. Ellos, a lo mejor de acuerdo con los resultados, se volvieron más herméticos, más distantes con la prensa, con la afición y creo que eso es lo que ha prevalecido”, añadió.

En ese sentido, el exjugador señaló que existe una contradicción en la forma en que los futbolistas se comunican. “Siento que es el perfil del jugador actual, de repente son más introvertidos en ciertas cosas y son muy extrovertidos en redes sociales. Es muy diferente el jugador cuando está dentro de las redes que cuando está frente a los micrófonos. Esa es la situación, creo que no les gusta mucho que les digan sus errores”, explicó.

Sobre el trabajo de Javier Aguirre, Luna dejó en claro que no tiene dudas sobre la capacidad del técnico mexicano, aunque sí cuestionó la irregularidad del equipo dentro del terreno de juego. “No tengo dudas de Javier, yo lo que tengo dudas es lo que pudimos ver de un partido a otro de los jugadores, ellos tienen que ser más constantes”, comentó.

El análisis del exseleccionado también apuntó a la falta de un estilo definido, algo que ha sido tema recurrente entre la afición. “La sensación que tiene la gran mayoría de la gente es que el equipo de repente está indefinido en un estilo de juego. Yo creo que el primer tiempo contra Bélgica es lo que pretende Aguirre y Rafa Márquez desde un principio, ahí te das cuenta de que el equipo cuando se aplica juega bien”, afirmó.

Finalmente, Luna habló sobre el futuro del Tri más allá del Mundial 2026, destacando la futura etapa de Rafa Márquez como entrenador. “Va a ser una selección que esté muy bien trabajada, que tenga las reglas bien establecidas. Por algo llegó a donde llegó, sabe cuándo apretar y cuándo relajar. Es muy directo con los jugadores”, concluyó.

Las declaraciones de Braulio Luna llegan en un momento clave para la selección mexicana, que se prepara para disputar una Copa del Mundo en casa, donde la exigencia de la afición será mayor y donde el equipo deberá responder dentro y fuera de la cancha.

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