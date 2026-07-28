Álvaro Fidalgo asume la responsabilidad en su regreso al Betis: “Hay que dar un paso al frente”

El mediocampista se incorporó a la pretemporada en Marbella y aseguró que los primeros meses le sirvieron para adaptarse de nuevo al fútbol europeo

Fidalgo disputará su primera temporada completa con el Betis | Cristina Quicler/AFP

Álvaro Fidalgo se incorporó a la pretemporada del Real Betis después de disputar el Mundial 2026 con la selección mexicana. El mediocampista adelantó su regreso de vacaciones para sumarse a la concentración del equipo en Marbella, donde comenzó este lunes su preparación con trabajo de gimnasio junto a Abde, Aitor Ruibal e Isco antes de integrarse de manera progresiva a las sesiones grupales.

En entrevista con Betis TV, el futbolista explicó que su regreso presenta un escenario distinto al que encontró cuando llegó procedente del América durante el mercado de invierno. “Bien, muy bien. Diferente de llegar nuevo. Ahora ya en casa, muy contento, y con muchas ganas de que empiece ya esto. Una temporada muy ilusionante para todos”, declaró a los medios oficiales del conjunto verdiblanco.

Fidalgo también repasó su participación con México en la Copa del Mundo, donde el equipo quedó eliminado en los octavos de final frente a Inglaterra. “La verdad que la experiencia fue increíble en todos los aspectos. Superó todas las expectativas que tenía. Mira que cualquiera sueña con un Mundial, pero superó todo. Fue increíble. Estuvimos muy bien. Una pena ahí ese partido contra Inglaterra, que estuvimos a punto de sacarlo, pero bueno, nada, muy buenas sensaciones en el Mundial, me dio tiempo a descansar en estas dos semanas y ya de vuelta y con mucha ilusión, muchas ganas”.

El mediocampista señaló que mantuvo actividad física durante el periodo de descanso y que llega en condiciones para iniciar el trabajo de preparación. “Vengo bien, vengo perfectamente porque entre todo lo que entrenamos para el Mundial, todo lo que metimos allí en México y luego en las vacaciones, que realmente no paré del todo, así que nada, estoy muy bien, con muchas ganas, físicamente genial, así que con ganas de que esto empiece ya”.

La temporada 2026-27 será la primera que Fidalgo comenzará desde la pretemporada con el Betis. El jugador reconoció que sus primeros meses estuvieron marcados por el proceso de adaptación tras volver al fútbol europeo y planteó la necesidad de asumir mayores responsabilidades dentro del campo.

“Los meses fueron muy de adaptación, vuelta a Europa, y ahora hay que hacer las cosas bien en todos los aspectos, tanto colectiva como individualmente. Hay que dar también un paso al frente en muchas cosas. Es lo que toca cuando empieza una nueva temporada, cuando puedes hacer una pretemporada”, afirmó el exjugador del América.

Fidalgo también destacó el valor de los partidos amistosos para recuperar ritmo antes del inicio de las competiciones oficiales. “Ir acostumbrándonos a ganar otra vez, a competir, disfrutar compitiendo también en estos partidos amistosos, pero a competir, que es lo que te prepara para todo lo que tenemos por delante este año. Coger esas buenas sensaciones desde el principio, y a partir de ahí, todos cogiendo ritmo, poniéndose a tono, que es muy importante. La pretemporada es fundamental”.

El mediocampista se reencontrará en el Betis con Fran García, con quien compartió vestidor durante aproximadamente tres años en el Real Madrid Castilla y debutó con el primer equipo ante el Melilla. Fidalgo aseguró que habló con el lateral después de su fichaje y consideró que su llegada aportará opciones al plantel para la nueva temporada.

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