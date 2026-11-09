Raúl, del Castilla al Oviedo: campeón de Europa juvenil y seis temporadas de aprendizaje

El exdelantero del Real Madrid inicia una etapa en el equipo del Grupo Pachuca después de dirigir al Castilla, ganar la UEFA Youth League y disputar dos promociones de ascenso

Raúl González y su reto con el Real Oviedo. | Claro Sports

Raúl González Blanco comienza una nueva etapa en su carrera como entrenador con su llegada al Real Oviedo. El exdelantero del Real Madrid asume el banquillo del conjunto asturiano, propiedad del Grupo Pachuca, después de desarrollar su trayectoria como técnico en las categorías inferiores del club merengue, donde conquistó un título europeo juvenil y dirigió durante seis temporadas al Castilla.

El español afronta su primera experiencia al frente de un equipo profesional después de su paso por la estructura formativa del Real Madrid. Durante ese periodo trabajó con futbolistas que posteriormente llegaron a Primera División, disputó dos promociones de ascenso a Segunda División y acumuló experiencia en una categoría en la que los filiales compiten contra equipos con plantillas profesionales.

Su nombramiento en el Oviedo representa un cambio en las responsabilidades del entrenador, quien deberá trasladar su experiencia en la formación de jugadores a un proyecto con objetivos inmediatos. Raúl llega al fútbol profesional después de una etapa en la que combinó el desarrollo de jóvenes con la búsqueda de resultados en el Castilla.

¿Qué experiencia tiene Raúl González como entrenador antes de llegar al Oviedo?

Raúl González inició su carrera como entrenador en 2018, tres años después de retirarse como futbolista profesional. Su primer destino fue la cantera del Real Madrid, donde dirigió al Cadete B y al Juvenil B antes de asumir mayores responsabilidades dentro de la estructura deportiva del club.

En 2019 recibió la oportunidad de hacerse cargo del Real Madrid Castilla, al que dirigió durante seis temporadas, hasta 2025. Durante ese periodo también asumió temporalmente la dirección del Juvenil A para disputar la UEFA Youth League de 2020, torneo en el que consiguió su primer título como entrenador.

El Real Madrid conquistó aquella edición de la UEFA Youth League tras vencer 3-2 al Benfica en la final, disputada el 25 de agosto de 2020 en Nyon, Suiza. El campeonato representó el primer título del conjunto blanco en la historia de la competición juvenil europea.

Durante su etapa en el Castilla, Raúl acumuló 209 partidos, con un balance de 82 victorias, 70 empates y 57 derrotas. Su trabajo estuvo enfocado tanto en competir por el ascenso como en preparar futbolistas para dar el salto a categorías superiores.

Los dos ascensos a Segunda División que Raúl rozó con el Castilla

Raúl González disputó dos promociones de ascenso a Segunda División durante sus seis temporadas al frente del Castilla, aunque en ninguna consiguió llevar a la filial madridista a la categoría de plata del fútbol español.

La primera oportunidad llegó en la temporada 2020-21, cuando el Castilla alcanzó la fase de ascenso bajo el formato de Segunda División B. El equipo quedó eliminado ante el Ibiza, por lo que tuvo que permanecer en la tercera categoría del fútbol español.

La segunda ocasión se presentó en la campaña 2022-23, cuando el Castilla terminó en la tercera posición de su grupo de Primera Federación y alcanzó la final de la promoción de ascenso. El equipo de Raúl superó al Barcelona Atlètic en semifinales, pero se encontró con el Eldense en la eliminatoria definitiva.

La final contra el Eldense terminó con un empate 1-1 en la ida y un 3-3 en la vuelta, resultados que permitieron el ascenso del conjunto alicantino por su mejor posición en la clasificación de la fase regular. El Castilla quedó a un paso de regresar a Segunda División, categoría en la que no compite desde 2014.

Nico Paz, Miguel Gutiérrez y Sergio Arribas: los talentos que pasaron por las manos de Raúl

Una de las principales responsabilidades de Raúl González en el Castilla fue preparar futbolistas para competir en el primer equipo del Real Madrid o continuar sus carreras en el fútbol profesional. Durante sus seis temporadas trabajó con distintas generaciones de la cantera, entre las que destacaron Nico Paz, Miguel Gutiérrez y Sergio Arribas.

Nico Paz fue uno de los jugadores que formaron parte del Castilla durante la etapa de Raúl. El mediocampista argentino participó en la promoción de ascenso de 2023 y posteriormente dio el salto al primer equipo del Real Madrid. Su trayectoria continuó en el fútbol italiano, donde encontró oportunidades para consolidarse en Primera División.

Otro de los futbolistas que pasó por el filial fue Miguel Gutiérrez, lateral izquierdo que también tuvo oportunidades con el primer equipo madridista. Después de su etapa en la cantera, el defensa continuó su carrera en el Girona, donde acumuló experiencia en LaLiga y en competiciones europeas.

Sergio Arribas fue uno de los protagonistas del Castilla de Raúl, especialmente durante la temporada 2022-23. El mediocampista destacó por su participación ofensiva y marcó dos goles en la eliminatoria definitiva contra el Eldense, incluido el penalti que puso a la filial madridista a unos minutos del ascenso. Posteriormente continuó su trayectoria profesional en el Almería.

Por las manos del entrenador también pasaron Álvaro Rodríguez, Gonzalo García, Raúl Asencio, César Palacios y Jacobo Ramón, futbolistas que formaron parte de distintas generaciones del Castilla. Su trabajo con estos jugadores constituye uno de los antecedentes de su carrera antes de asumir el banquillo del Oviedo.

Real Oviedo, el primer equipo profesional en la carrera de Raúl como entrenador

El Real Oviedo anunció este lunes 9 de noviembre de 2026 la contratación de Raúl González Blanco como entrenador del primer equipo, con un contrato hasta junio de 2028. El español, de 49 años, sustituye a Julián Calero, quien dejó el cargo pese a conseguir una victoria por 2-1 en su visita al Cádiz.

El nombramiento representa la primera experiencia de Raúl al frente de un equipo profesional y su primera oportunidad fuera de la estructura deportiva del Real Madrid. Su llegada también supone una nueva apuesta del Grupo Pachuca, propietario del conjunto asturiano desde 2022, para buscar el regreso a Primera División.

El Oviedo ocupa la novena posición de Segunda División con 21 puntos después de 13 jornadas, producto de seis victorias, tres empates y cuatro derrotas. El conjunto asturiano se encuentra a un punto de los puestos de promoción de ascenso, por lo que Raúl tendrá como objetivo incorporarse a la pelea por los primeros lugares de la clasificación.

Su debut está programado para el sábado 14 de noviembre contra el Girona en el estadio Carlos Tartiere. El partido marcará el inicio de una etapa en la que deberá aplicar la experiencia adquirida durante ocho años en las categorías inferiores del Real Madrid, ahora con la responsabilidad de conseguir resultados en Segunda División. Después de conquistar la UEFA Youth League, dirigir seis temporadas al Castilla y disputar dos promociones de ascenso, Raúl tendrá la oportunidad de buscar el ascenso a Primera División con el Real Oviedo. El club asturiano representa el siguiente paso de una carrera que comenzó en los equipos juveniles y que ahora continuará en el fútbol profesional.