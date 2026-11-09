Pau Cubarsí gana el Golden Boy 2026 y se une a Messi, Pedri, Gavi y Lamine Yamal en la historia del Barcelona

El defensa español se convirtió en el quinto futbolista del Barcelona que conquista el premio Golden Boy, un reconocimiento que Messi recibió en 2005

El Barcelona sumó un nuevo nombre a su historia en el premio Golden Boy. Pau Cubarsí fue reconocido este lunes 9 de noviembre como el mejor futbolista menor de 21 años que compite en Europa, una distinción que entrega el diario italiano Tuttosport desde 2003 y que ha reconocido a jugadores que posteriormente construyeron carreras en el fútbol internacional.

Con apenas 19 años, Cubarsí se convirtió en el quinto futbolista del Barcelona que recibe el Golden Boy, después de Lionel Messi, Pedri González, Gavi y Lamine Yamal. El defensa central también se convirtió en el segundo jugador de su posición que consigue el reconocimiento, después del neerlandés Matthijs de Ligt, quien lo obtuvo en 2018 cuando militaba en el Ajax.

El reconocimiento de Cubarsí llega después de un 2026 en el que conquistó LaLiga y la Supercopa de España con el Barcelona, además de la Copa del Mundo con la selección española. Su participación en el Mundial también le permitió recibir el premio al mejor jugador joven del torneo. Estos resultados respaldaron su candidatura frente a otros futbolistas que participaron en la votación del Golden Boy.

¿Quiénes son los jugadores del Barcelona que han ganado el Golden Boy?

Lionel Messi | 2005

El argentino fue el primero en conseguir el premio para el Barcelona. Tenía 18 años y comenzaba a consolidarse en el primer equipo, después de su debut oficial en 2004. Aquel reconocimiento llegó antes de sus ocho Balones de Oro y de su etapa como máximo goleador histórico del club.

Pedri González | 2021

Dieciséis años después de Messi, el Barcelona volvió a ganar el Golden Boy con Pedri, quien había llegado procedente de Las Palmas. El mediocampista recibió el reconocimiento a los 18 años, después de su primera temporada con el conjunto catalán y de participar con España en la Eurocopa y los Juegos Olímpicos de Tokio.

Gavi | 2022

El Barcelona consiguió dos Golden Boy consecutivos gracias a Gavi, quien tomó el relevo de Pedri. El mediocampista, formado en las categorías inferiores del club, recibió el galardón a los 18 años, después de convertirse en titular del primer equipo y debutar con la selección española.

Lamine Yamal | 2024

El extremo recibió el Golden Boy con 17 años, después de consolidarse en el Barcelona y conquistar la Eurocopa 2024 con España. Su reconocimiento llegó dos años después del de Gavi y lo convirtió en el cuarto futbolista azulgrana que ingresó al palmarés del premio.

Pau Cubarsí | 2026

El defensa central completó la lista de cinco ganadores del Barcelona. Formado en La Masía desde 2018, debutó con el primer equipo en enero de 2024 bajo la dirección de Xavi Hernández. Dos años después recibió el Golden Boy tras sus títulos con el Barcelona y la selección española.

Barcelona conquista cuatro Golden Boy en seis años y amplía su presencia en el palmarés

El Barcelona ha conseguido cuatro de las últimas seis ediciones del Golden Boy, gracias a los reconocimientos de Pedri en 2021, Gavi en 2022, Lamine Yamal en 2024 y Pau Cubarsí en 2026. Durante ese periodo, los únicos futbolistas de otros clubes que recibieron el premio fueron Jude Bellingham, del Real Madrid, en 2023, y Désiré Doué, del Paris Saint-Germain, en 2025.

La lista también refleja las distintas etapas de formación de los ganadores. Messi, Gavi, Lamine Yamal y Cubarsí pasaron por las categorías inferiores del Barcelona, mientras que Pedri llegó al club procedente de Las Palmas. Aunque sus trayectorias fueron diferentes, los cinco recibieron el reconocimiento cuando ya formaban parte del primer equipo azulgrana.

Cubarsí también es el sexto futbolista español que conquista el Golden Boy, después de Cesc Fàbregas (2006), Isco Alarcón (2012), Pedri (2021), Gavi (2022) y Lamine Yamal (2024). En el caso de Fàbregas, también formado en el Barcelona, el premio llegó cuando militaba en el Arsenal, por lo que no se contabiliza entre los cinco ganadores que representaban al conjunto catalán al momento de recibirlo.

La ceremonia de entrega del Golden Boy 2026 está programada para el 14 de diciembre en Turín, Italia, donde Cubarsí recibirá oficialmente el trofeo. Su nombre quedará junto al de Messi y al de tres de sus actuales compañeros, Pedri, Gavi y Lamine Yamal, en una lista que comenzó para el Barcelona hace 21 años.