Carlos Emilio González dejará presidencia de Tigres tras cinco meses y diferencias internas

En medio de una gestión marcada por decisiones polémicas en el área deportiva, diferencias internas y el fracaso del equipo en el Apertura 2026

Tigres iniciará la búsqueda de un nuevo presidente | Imago7

Carlos Emilio González dejará la presidencia del Club Tigres después de apenas cinco meses en el cargo, en medio de una gestión marcada por decisiones polémicas en el área deportiva, diferencias internas y el fracaso del equipo en el Apertura 2026 de la Liga MX.

La salida del directivo se producirá después de un semestre complicado tanto en el terreno deportivo como en el funcionamiento interno de la institución, donde distintas decisiones administrativas habrían provocado desacuerdos con personal de diferentes departamentos.

Durante su gestión se registraron salidas de trabajadores de distintas áreas del club, mientras que las diferencias sobre la conducción de la institución fueron desgastando la relación entre la presidencia y otros integrantes de la estructura organizacional.

El ambiente en las reuniones semanales de Tigres también se habría deteriorado, reflejando las dificultades que enfrentaba la administración para mantener una línea de trabajo compartida entre sus departamentos.

¿Por qué Carlos Emilio González dejará la presidencia de Tigres?

La gestión de Carlos Emilio González estuvo marcada por decisiones que generaron diferencias dentro de la institución, particularmente entre integrantes de áreas que habían mantenido continuidad durante los últimos años. Los desacuerdos no se limitaron al terreno deportivo, sino que también alcanzaron el funcionamiento administrativo y comercial del club.

Durante los poco más de cinco meses de su administración se produjeron bajas en diferentes departamentos, en un periodo de cambios que habría afectado las relaciones de trabajo dentro de la organización.

Las reuniones semanales en las instalaciones de Tigres tampoco atravesaban su mejor momento, debido a las diferencias que surgieron entre la presidencia y responsables de otras áreas. Este escenario contribuyó al desgaste interno de una gestión que, además, enfrentó cuestionamientos por los resultados del primer equipo.

¿Qué pasó entre Carlos Emilio González, Gerardo Torrado y Víctor Manuel Vucetich?

Uno de los momentos más complicados de la administración de Carlos Emilio González se presentó durante la reestructuración deportiva de Tigres. Después de la renuncia de Guido Pizarro a la dirección técnica, el club inició conversaciones con Víctor Manuel Vucetich para incorporarlo a la institución. El proceso estuvo acompañado de diferencias en el área deportiva, en un contexto en el que Gerardo Torrado terminó por presentar su renuncia.

Posteriormente, Vucetich asumió la dirección técnica de manera interina, además de ocupar la vicepresidencia deportiva del club. Estos movimientos representaron una modificación importante en la estructura que había trabajado durante los últimos años en Tigres y formaron parte de una etapa de decisiones que generaron cuestionamientos internos.

Torrado salió del club | Imago 7

¿Cuánto tiempo estuvo Carlos Emilio González como presidente de Tigres?

Carlos Emilio González asumió la presidencia de Tigres el 1 de junio de 2026, después de la salida de Mauricio Culebro, quien dejó el club para incorporarse a AMB Sports and Entertainment, en Atlanta. Su gestión apenas superó los cinco meses, un periodo en el que tuvo que enfrentar cambios en la dirección técnica, movimientos importantes en el plantel y resultados deportivos negativos.

Antes de llegar a la presidencia, González ya mantenía una relación con la empresa administradora del equipo y había participado en el proyecto del nuevo estadio de Tigres, una iniciativa que continúa pendiente de concretarse.

Tigres terminó con una racha histórica de clasificaciones durante su gestión

El fracaso deportivo del Apertura 2026 terminó por agravar el panorama de la administración de Carlos Emilio González. Tigres quedó eliminado matemáticamente de la Liguilla con dos jornadas de anticipación, poniendo fin a una racha de clasificaciones a la fase final que se mantenía desde el Clausura 2014. Durante el semestre también se registraron movimientos importantes en el plantel, entre ellos la salida de Ángel Correa, uno de los futbolistas más destacados del equipo.

A los malos resultados se sumó una disminución en la asistencia al Estadio Universitario, donde Tigres registró su entrada más baja del torneo ante Cruz Azul, con 30,167 espectadores. La combinación de resultados negativos, cambios deportivos y tensiones internas dejó a la institución ante un escenario de reestructuración rumbo al Clausura 2027.

Tigres: su crisis explicada en línea del tiempo. | Claro Sports.

¿Qué sigue para Tigres tras la salida de Carlos Emilio González?

La salida de Carlos Emilio González abrirá un nuevo proceso de cambios en la estructura institucional de Tigres. El club tendrá que definir quién asumirá la presidencia y cómo quedará conformada la dirección deportiva, actualmente encabezada por Víctor Manuel Vucetich con la participación de Carlos Valenzuela. Además, la institución deberá resolver el futuro de su dirección técnica y la planeación del plantel para el Clausura 2027.