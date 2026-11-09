Anwar Ben Rhouma, goleador de Chivas sub 21, jugará con la selección de Túnez rumbo a Los angeles 2028

El delantero rojiblanco aceptó representar a Túnez y recibirá su primera convocatoria en marzo de 2027, con la mira en los Juegos Olímpicos

La Federación Tunecina de Fútbol ya estableció contacto con Chivas | Imago 7

Anwar Ben Rhouma, delantero de las fuerzas básicas de Chivas y actual líder de goleo de la categoría sub 21, se incorporará a la selección de Túnez en la fecha FIFA de marzo de 2027, como parte del proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

El atacante, nacido en Las Vegas, Nevada, y de ascendencia tunecina y mexicana, aceptó la invitación del combinado africano, aunque su incorporación tendrá que esperar hasta el próximo año debido a trámites administrativos que todavía deben resolverse. Esta situación impidió que fuera considerado para la convocatoria más reciente.

Ben Rhouma llegó al Guadalajara en 2026, procedente del desaparecido Mazatlán FC, donde también destacó por su capacidad goleadora. Durante el presente torneo ha tenido actividad con la filial sub 21 y con el Tapatío, en la Liga de Expansión MX, mientras el cuerpo técnico del primer equipo mantiene un seguimiento de su desarrollo.

La Federación Tunecina de Fútbol ya estableció contacto con la directiva rojiblanca para gestionar su incorporación y solicitar las facilidades correspondientes. En el club conocen el interés de la selección africana por el delantero, cuyo rendimiento en categorías inferiores ha llamado la atención tanto en su anterior equipo como en su etapa con Chivas.

Túnez confirma el interés de Ben Rhouma por representar a su selección

Anis Boujlal, entrenador de la selección sub 23 de Túnez, confirmó que el futbolista está dispuesto a integrarse al equipo y que ya existen conversaciones con el Guadalajara para concretar su convocatoria.

“Ya hemos establecido contacto a través de Abdelkader Khechir, quien es el principal responsable del área de scouting, en coordinación con el director técnico y Sami. Nos comunicamos con él y lo positivo es que el muchacho está muy motivado para venir a Túnez. Eso es algo muy bueno”, explicó el seleccionador.

Boujlal también destacó los vínculos familiares del atacante con el país africano y reveló que anteriormente había despertado el interés de otras selecciones nacionales.

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“Quizás mucha gente no conoce sus orígenes. Su abuelo es tunecino. Incluso ha recibido preconvocatorias de otras selecciones nacionales, como la de Estados Unidos, por ejemplo. Sin embargo, está muy entusiasmado con la posibilidad de formar parte de nuestra selección y, si Dios quiere, pronto estará con nosotros”, señaló.

El entrenador explicó que la capacidad goleadora y las condiciones técnicas de Ben Rhouma fueron determinantes para buscar su incorporación, aunque puso especial énfasis en la disposición del jugador para asumir este compromiso internacional.

“Hemos observado su potencial técnico, hemos visto que tiene cualidades, capacidad goleadora y buenas condiciones. Además de su calidad técnica, tiene algo muy importante: la motivación. Por eso estamos muy contentos y esperamos que, si Dios quiere, pueda incorporarse a nuestra selección muy pronto”, concluyó.

De concretarse el llamado en marzo, Ben Rhouma comenzará su trayectoria internacional con Túnez dentro del proceso de clasificación olímpica, al tiempo que buscará mantener su protagonismo en las categorías inferiores del Guadalajara y acercarse al primer equipo.