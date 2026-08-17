Fue campeón con Herediano, se complicó su presente y ahora podría regresar

Jafet Soto busca reemplazante tras la salida de José Giacone.

Jeaustin Campos, candidato a dirigir al Herediano | @espanaoficial

Herediano está buscando entrenador y un viejo conocido apareció en escena en un momento particular. Mientras Jafet Soto se prepara para terminar su nuevo interinato después del compromiso frente a Real Estelí por la Copa Centroamericana, el nombre de Jeaustin Campos comenzó a tomar fuerza como una de las posibilidades para hacerse cargo del conjunto rojiamarillo.

El Team atraviesa un comienzo de semestre complicado. Los resultados obtenidos tanto en el Apertura 2026 como en el torneo regional provocaron la salida de José Giacone y obligaron nuevamente a Soto a bajar desde la dirigencia para tomar el control del plantel. Sin embargo, esta vez su permanencia en el banquillo tendría fecha de vencimiento.

Después de estrenarse con una derrota frente a San Carlos, Jafet Soto anticipó que su intención es dejar la dirección técnica tras el encuentro de este martes ante Real Estelí en Nicaragua. A partir de entonces, Herediano pretende tener un nuevo entrenador para intentar cambiar rápidamente el rumbo. Y es justamente en medio de esa búsqueda cuando apareció Jeaustin Campos, actualmente entrenador de Real España. Su situación en Honduras abrió un escenario que días atrás parecía mucho menos probable.

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¿Por qué Jeaustin Campos podría salir de Real España?

El entrenador costarricense tiene contrato con Real España hasta 2027, pero reconoció públicamente que existen deudas que afectan tanto a integrantes de su cuerpo técnico como a otros trabajadores del club. Campos incluso admitió que la situación ha sido difícil de sostener pese a que, por el momento, continúa cumpliendo con sus funciones.

El propio técnico dejó abierta la dimensión del problema al señalar que tendría la posibilidad de marcharse, aunque hasta ahora decidió permanecer en Honduras. La situación contractual y económica de Real España se transforma así en un factor fundamental para cualquier posibilidad de cambio de equipo. En principio, las informaciones sobre una eventual salida de Campos surgieron independientemente de la búsqueda de Herediano. Sin embargo, ambas historias terminaron cruzándose.

Herediano ya tuvo contactos por Jeaustin Campos

Según informó desde Honduras el periodista Álvaro De la Rocha, ya existieron contactos con Herediano y Campos aparece entre las alternativas consideradas por el conjunto florense. Kevin Jiménez también señaló que Jafet Soto ya comunicó al entorno del entrenador que su nombre forma parte de las posibilidades. Sin embargo, Herediano estudia otras alternativas y todavía no tomó una decisión definitiva sobre quién será el reemplazante de Giacone.

Por eso, un eventual tercer ciclo de Campos todavía depende de varios factores. Primero deberá resolverse su situación con Real España y, al mismo tiempo, Herediano tendrá que elegirlo entre los candidatos que analiza para asumir un equipo que necesita respuestas inmediatas.

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Jeaustin Campos ya sabe lo que es ser campeón con Herediano

Su nombre tampoco aparece como el de un desconocido para la institución. Campos ya tuvo dos etapas como entrenador del Team y acumula 64 partidos al frente del conjunto rojiamarillo, con un balance de 32 victorias, 16 empates y 16 derrotas. Su primera experiencia comenzó en septiembre de 2021 y terminó en febrero de 2022. Durante ese período consiguió uno de los principales argumentos que hoy respaldan su candidatura: fue campeón del Torneo Apertura 2021-22.

Posteriormente regresó en abril de 2023 para iniciar una segunda etapa que se extendió hasta noviembre de ese mismo año. Sumando ambos ciclos, sus equipos marcaron 113 goles, recibieron 76 y consiguieron 112 puntos, con un promedio de 1,75 unidades por encuentro. Ahora podría aparecer una tercera oportunidad. Herediano necesita entrenador, Jafet Soto anunció que su interinato será corto y Campos atraviesa una situación delicada en Real España. Las piezas empiezan a coincidir, aunque todavía falta la decisión más importante: que el Team determine quién será el encargado de intentar sacar al equipo de su crisis.

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