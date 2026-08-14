LaLiga 2026-27 estrena figuras: los principales fichajes que llegan al fútbol español

Yan Diomande, Anthony Gordon, Bernardo Silva, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo encabezan las nuevas caras antes del inicio de la temporada

Los fichajes más destacados de LaLiga para la temporada 2026-27 | Claro Sports

LaLiga abre el telón de la temporada 2026-27 este sábado 15 de agosto, pocas semanas después de que España conquistara el Mundial 2026. El campeonato español comenzará un nuevo curso con movimientos importantes en el mercado y con varios futbolistas procedentes de la Premier League y la Bundesliga que buscarán hacerse un lugar en algunos de los principales clubes del torneo.

Barcelona comenzará la defensa del título con Hansi Flick todavía al frente del equipo, mientras el Real Madrid abre una nueva etapa con el regreso de José Mourinho al banquillo. Atlético de Madrid también ha reforzado su plantilla antes del inicio de la competencia. A la espera de nuevos movimientos antes del cierre del mercado, entre ellos la posible llegada de Rodrigo Hernández al Barcelona, estos son algunos de los fichajes que marcarán el arranque de LaLiga 2026-27.

Yan Diomande (Real Madrid)

El Real Madrid incorporó a Yan Diomande procedente del RB Leipzig y lo vinculó al club hasta el 30 de junio de 2033. La institución no comunicó oficialmente el precio de la operación, aunque diversos medios situaron el acuerdo en 125 millones de euros fijos y otros 15 millones mediante variables, cantidad que podría elevar el movimiento hasta los 140 millones de euros.

El extremo de 19 años llega después de registrar 13 goles y nueve asistencias durante su última temporada con el Leipzig, además de terminar como el jugador con más regates completados en la Bundesliga y participar con Costa de Marfil en el Mundial 2026. Apenas un año antes había dejado al Leganés para incorporarse al conjunto alemán por alrededor de 20 millones de euros.

Diomande ya es nuevo jugador del Real Madrid | Claro Sports

Anthony Gordon (Barcelona)

Anthony Gordon dejó al Newcastle para convertirse en una de las principales incorporaciones del Barcelona. El atacante inglés de 25 años firmó por cinco temporadas después de superar los exámenes médicos y ser presentado por el club. La operación se habría cerrado en aproximadamente 70 millones de euros fijos más otros 10 millones en variables.

Gordon llega después de cuatro temporadas con Newcastle en las que acumuló 39 goles, 17 de ellos durante su última campaña. El internacional inglés puede actuar como extremo y delantero y eligió la propuesta del Barcelona pese a contar con interés de otros equipos europeos. El jugador explicó durante su presentación que también mantuvo una conversación con Hansi Flick antes de completar su llegada.

¡Oficial! Anthony Gordon, nuevo refuerzo del Barcelona | Claro Sports

Bernardo Silva (Real Madrid)

Bernardo Silva se incorporó al Real Madrid después de terminar su etapa con el Manchester City. El mediocampista portugués llegó como agente libre y firmó un contrato por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028, para integrarse al proyecto de José Mourinho tras haber sido relacionado anteriormente con Barcelona y Atlético de Madrid.

A sus 31 años, Bernardo cerró su etapa en Inglaterra con 460 partidos, 76 goles y 77 asistencias con el Manchester City. Durante ocho temporadas trabajó bajo las órdenes de Pep Guardiola y conquistó, entre otros títulos, seis Premier League y una Champions League. En su última campaña disputó 53 encuentros, anotó tres goles y repartió cinco asistencias.

Bernardo Silva es nuevo jugador del Real Madrid | Claro Sports

Marc Cucurella (Real Madrid)

El Real Madrid también reforzó el lateral izquierdo con Marc Cucurella, quien dejó al Chelsea y firmó hasta el 30 de junio de 2032. El club confirmó la transferencia durante la concentración de España para el Mundial 2026, aunque no reveló el monto de la operación. Diversas fuentes colocan el traspaso en una cifra cercana a los 55 millones de euros.

Cucurella, de 27 años, regresa a LaLiga después de cinco temporadas en la Premier League y de proclamarse campeón del mundo con España. Formado en La Masia, ya conoce el campeonato español tras su etapa con el Getafe y vuelve después de consolidarse en Inglaterra. José Mourinho fue señalado como una de las piezas que impulsaron su incorporación al nuevo proyecto madridista.

Marc Cucurella firma con el Real Madrid | Reuters

Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid)

Atlético de Madrid llegó a un acuerdo con Bayer Leverkusen para incorporar a Alejandro Grimaldo, quien firmó hasta el 30 de junio de 2030. La operación se sitúa en aproximadamente 22 millones de euros entre cantidades fijas y variables. El lateral español aterriza después de producir 14 goles y 12 asistencias en su última temporada en Alemania.

Grimaldo se formó en las categorías inferiores del Barcelona antes de pasar al Benfica, donde disputó 303 encuentros, anotó 27 goles y repartió 66 asistencias. Posteriormente jugó 145 partidos con Bayer Leverkusen, con 30 tantos y 45 pases de gol, además de formar parte del equipo que conquistó el doblete de Bundesliga y Copa de Alemania en 2023-24. Ahora afrontará su primera temporada en LaLiga como jugador del primer equipo de un club español.

Grimaldo deja al Bayer Leverkusen | Reuters

Kang-in Lee (Atlético de Madrid)

Kang-in Lee regresa a LaLiga después de tres temporadas en el Paris Saint-Germain y lo hace como refuerzo del Atlético de Madrid, con contrato hasta el 30 de junio de 2031 y el dorsal 7. El futbolista surcoreano de 25 años puede actuar como mediapunta o partir desde cualquiera de las dos bandas y vuelve a España después de sus etapas con Valencia y Mallorca. Con el PSG disputó 124 partidos, registró 16 goles y 16 asistencias y conquistó, entre otros títulos, dos Champions League, tres Ligue 1 y una Supercopa de Europa. Su llegada también permitirá al conjunto rojiblanco cubrir una zona ofensiva que perdió a Antoine Griezmann, quien continuó su carrera en Orlando City. A nivel internacional, Lee suma 50 partidos con Corea del Sur y participó en el Mundial 2026.

El futbolista se va del PSG y llega al Atlético | Reuters

Sergio Canales (Racing de Santander)

Sergio Canales vuelve al Racing de Santander 16 años después de haber dejado el club para fichar por el Real Madrid. El mediocampista español, procedente de Monterrey, firmó hasta el 30 de junio de 2028 y será uno de los futbolistas con mayor experiencia en la plantilla durante el regreso del conjunto cántabro a LaLiga. Formado en las categorías inferiores del Racing, debutó con el primer equipo a los 17 años y disputó 39 partidos antes de iniciar un recorrido que lo llevó por Real Madrid, Valencia, Real Sociedad y Betis. En 2023 se marchó a México para jugar con Rayados, donde permaneció durante tres temporadas. Canales acumula 384 encuentros en Primera División española, más de 40 en competiciones europeas y 11 apariciones con la selección absoluta de España.

Sergio Canales durante su etapa con Rayados | Imago 7

Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo de La Coruña)

Pierre-Emerick Aubameyang regresa al fútbol español para reforzar al Deportivo de La Coruña, con el que firmó hasta junio de 2028 después de dejar el Olympique de Marsella. El delantero gabonés llega a los 37 años con experiencia en clubes como Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona, Chelsea, Mónaco, Lille y Saint-Étienne. Durante la última temporada con el Marsella acumuló 14 goles y 10 asistencias entre todas las competiciones, mientras que a lo largo de su carrera registra cifras como 141 tantos en 213 partidos con Dortmund y 92 en 163 encuentros con Arsenal. Aubameyang ya conoce LaLiga gracias a su paso por el Barcelona en la temporada 2021-22, cuando anotó 13 goles en 24 compromisos, y ahora será una de las referencias ofensivas del Deportivo en su regreso a la máxima categoría.

Pierre-Emerick Aubameyang regresa a LaLiga | Reuters

Karim Adeyemi (Barcelona)

Barcelona incorporó a Karim Adeyemi procedente del Borussia Dortmund y lo vinculó al club hasta el 30 de junio de 2031. El internacional alemán de 24 años llega por una operación cifrada en 22 millones de euros fijos más otros nueve millones en variables y se reencontrará con Hansi Flick, entrenador que le dio la oportunidad de debutar con la selección absoluta de Alemania cuando tenía 19 años. Adeyemi pasó las últimas cuatro temporadas en Dortmund y puede actuar por cualquiera de las dos bandas, además de ocupar eventualmente la posición de delantero centro. En el esquema azulgrana aparece como una alternativa para el extremo derecho, zona en la que Lamine Yamal ocupa habitualmente la titularidad.

Karim Adeyemi llega al Barcelona | Claro Sports

Denzel Dumfries (Real Madrid)

Denzel Dumfries dejó al Inter para convertirse en jugador del Real Madrid con un contrato de cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030. El lateral neerlandés llega después de cinco campañas en Italia, etapa en la que conquistó dos títulos de Serie A, tres Supercopas de Italia y tres Copas de Italia. Antes había pasado por Sparta Rotterdam, Heerenveen y PSV Eindhoven. Con Países Bajos suma 76 encuentros internacionales, 11 goles y 25 asistencias y viene de disputar todos los minutos de su selección en el Mundial 2026 hasta la eliminación ante Marruecos en dieciseisavos de final. Durante el torneo repartió tres asistencias, dos frente a Suecia y una contra Túnez, antes de incorporarse al nuevo proyecto encabezado por José Mourinho en Madrid.

Denzel Dumfries llega procedente del Inter de Milán | Claro Sports

Ibrahima Konaté (Real Madrid)

Ibrahima Konaté también reforzará la defensa del Real Madrid después de finalizar su contrato con Liverpool y llegar como agente libre. El central francés de 27 años firmó hasta el 30 de junio de 2030 y amplía las alternativas defensivas de José Mourinho para la temporada 2026-27. Konaté se consolidó durante su paso por la Premier League y acumuló experiencia tanto en el campeonato inglés como en la Champions League. Con Liverpool conquistó la FA Cup y la Copa de la Liga en 2022, además de la Premier League de 2025. Su potencia física, velocidad para defender espacios, juego aéreo y experiencia internacional forman parte de las características que incorpora una defensa madridista que también sumó durante este mercado a Marc Cucurella y Denzel Dumfries.

El jugador francés llega hasta el 2030 | IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto

Morten Hjulmand (Atlético de Madrid)

Atlético de Madrid fichó a Morten Hjulmand procedente del Sporting de Portugal y firmó al internacional danés hasta el 30 de junio de 2031. El mediocampista defensivo de 27 años llega después de disputar 141 encuentros con el club portugués, con el que conquistó dos ligas y una Copa de Portugal, además de portar el brazalete de capitán. Su trayectoria profesional comenzó en el Admira Wacker de Austria antes de pasar al Lecce, donde acumuló 95 partidos y se convirtió, con 23 años, en el capitán más joven de la historia del club. Hjulmand debutó con la selección absoluta de Dinamarca en septiembre de 2023 y suma 27 internacionalidades. En el Atlético será una nueva opción para el centro del campo dentro de una plantilla que también incorporó durante este mercado a Alejandro Grimaldo y Kang-in Lee.

Bienvenida del Atlético para Morten Hjulmand. | @Atleti

Gabriel Moscardó (Espanyol)

Gabriel Moscardó jugará la temporada 2026-27 con el Espanyol después de que el club catalán alcanzara un acuerdo con el Paris Saint-Germain para su cesión hasta el 30 de junio de 2027. El mediocampista brasileño pertenece al PSG desde enero de 2024, cuando la entidad francesa pagó alrededor de 20 millones de euros al Corinthians por su transferencia, aunque todavía no ha disputado un partido oficial con el primer equipo parisino. Desde entonces ha continuado su desarrollo mediante préstamos al Stade de Reims y al Braga, conjunto con el que participó en 39 encuentros durante la última campaña. Su llegada a los Periquitos representará una nueva oportunidad para sumar continuidad en Europa y buscar un lugar dentro de los planes futuros del PSG.

Ryunosuke Sato (Valencia)

Finalmente, Valencia incorporó a Ryunosuke Sato desde el FC Tokyo con un contrato por cinco temporadas, hasta junio de 2031, convirtiéndolo en el primer futbolista japonés que formará parte del primer equipo masculino del club. El centrocampista de 19 años puede desempeñarse por ambas bandas y en posiciones interiores, además de aportar generación de oportunidades y trabajo defensivo. Debutó profesionalmente con el FC Tokyo a los 16 años y posteriormente fue cedido al Fagiano Okayama, donde fue elegido Mejor Jugador Joven de la J1 League en 2025. En su último curso con Tokyo registró seis goles y una asistencia en 19 encuentros. También fue campeón, máximo goleador y mejor jugador de la Copa Asiática sub 23 antes de llegar a la selección absoluta de Japón, con la que ya suma cinco partidos oficiales.

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